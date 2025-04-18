Экономит время и усилия: рецепт традиционной александрийской паски

Эту паску обожают за простоту приготовления и идеальный вкус. Если вы не хотите покупать паску, но одновременно и не тратить много времени на кухне – то вы наткнулись на правильный рецепт.

Бум на эту паску произошел потому, что ее можно замесить утром, а печь – только вечером. Таким образом не придется часами стоять на кухне. Оригинальным рецептом делится 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь". Интересно Паска будет цвета солнца: что добавить в пасхальную выпечку, чтобы она была желтой Рецепт александрийской паски Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6 куличей Ингредиенты:

для опары:

– 0,5 литра молока;

– 500 граммов сахара;

– 5 яиц;

– 3 желтка;

– 75 граммов дрожжей;

– 250 граммов холодного масла;

тесто:

– 1 столовая ложка коньяка;

– пол чайной ложки соли;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– цедра 1 лимона;

– 200 граммов сухофруктов;

– 1,25 килограмма муки. Приготовление: Приготовьте опару: смешайте сахар с теплым молоком. К этой смеси раскрошите дрожжи и тщательно размешайте венчиком, чтобы они полностью растворились. Добавьте пять яиц, три желтка и кубики холодного сливочного масла. Взбейте все погружным блендером до максимальной однородности. Если останутся мелкие комочки масла – не волнуйтесь, это допустимо. Накройте миску с опарой пищевой пленкой и оставьте ее в теплом месте на 8 – 12 часов – это может быть ночь или рабочий день. Температура должна оставаться стабильной, комнатной. Когда опара настоится (она немного поднимется), добавьте к ней коньяк, ванильный сахар и тертую цедру лимона. Хорошо размешайте венчиком, после чего всыпьте половину муки. Поверх муки выложите подготовленные сухофрукты. Снова перемешайте до однородности. Добавьте остаток муки, слегка смажьте руки маслом и начните замешивать тесто. Продолжайте месить примерно 10 – 15 минут, пока масса не станет мягкой, эластичной и не перестанет липнуть к рукам. Накройте тесто пленкой и оставьте в тепле на полтора часа – за это время оно должно увеличиться в объеме вдвое. После подъема смажьте руки маслом, поделите тесто на 6 равных частей, не добавляя лишней муки. Сформируйте из каждой части шарик и выложите в формы диаметром 13 сантиметров. Оставьте формы еще на 1,5 часа в теплом месте, чтобы тесто хорошо подошло. Когда паски вырастут, смажьте их поверхность взбитым яйцом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Сразу после этого уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте около 50 минут – до румяной корочки и "сухой спички". Приятного аппетита! Он точно будет кстати: пасхальный салат с селедкой от Эктора.