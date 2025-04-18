Экономит время и усилия: рецепт традиционной александрийской паски
Эту паску обожают за простоту приготовления и идеальный вкус. Если вы не хотите покупать паску, но одновременно и не тратить много времени на кухне – то вы наткнулись на правильный рецепт.
Бум на эту паску произошел потому, что ее можно замесить утром, а печь – только вечером. Таким образом не придется часами стоять на кухне. Оригинальным рецептом делится 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь".
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Рецепт александрийской паски
- Время: 2 часа
- Порций: 6 куличей
Ингредиенты:
для опары:
– 0,5 литра молока;
– 500 граммов сахара;
– 5 яиц;
– 3 желтка;
– 75 граммов дрожжей;
– 250 граммов холодного масла;
тесто:
– 1 столовая ложка коньяка;
– пол чайной ложки соли;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– цедра 1 лимона;
– 200 граммов сухофруктов;
– 1,25 килограмма муки.
Приготовление:
- Приготовьте опару: смешайте сахар с теплым молоком. К этой смеси раскрошите дрожжи и тщательно размешайте венчиком, чтобы они полностью растворились. Добавьте пять яиц, три желтка и кубики холодного сливочного масла. Взбейте все погружным блендером до максимальной однородности. Если останутся мелкие комочки масла – не волнуйтесь, это допустимо.
- Накройте миску с опарой пищевой пленкой и оставьте ее в теплом месте на 8 – 12 часов – это может быть ночь или рабочий день. Температура должна оставаться стабильной, комнатной.
- Когда опара настоится (она немного поднимется), добавьте к ней коньяк, ванильный сахар и тертую цедру лимона. Хорошо размешайте венчиком, после чего всыпьте половину муки. Поверх муки выложите подготовленные сухофрукты. Снова перемешайте до однородности.
- Добавьте остаток муки, слегка смажьте руки маслом и начните замешивать тесто. Продолжайте месить примерно 10 – 15 минут, пока масса не станет мягкой, эластичной и не перестанет липнуть к рукам.
- Накройте тесто пленкой и оставьте в тепле на полтора часа – за это время оно должно увеличиться в объеме вдвое.
- После подъема смажьте руки маслом, поделите тесто на 6 равных частей, не добавляя лишней муки. Сформируйте из каждой части шарик и выложите в формы диаметром 13 сантиметров. Оставьте формы еще на 1,5 часа в теплом месте, чтобы тесто хорошо подошло.
- Когда паски вырастут, смажьте их поверхность взбитым яйцом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Сразу после этого уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте около 50 минут – до румяной корочки и "сухой спички".
Приятного аппетита!
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