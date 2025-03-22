Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить
22 марта, 23:50
2

Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить

Лилия Имбировская-Сиваковская

Существует предубеждение, что для приготовления торта нужно приложить много усилий и потратить немало времени. Однако в действительности это не всегда так, если знать особые рецепты.

Этот рецепт позволит вам наслаждаться замечательным десертом, даже если свободного времени крайне мало. Несколько простых манипуляций – и в вашем холодильнике окажется неповторимый десерт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

Не пропустите Ответ может удивить: нужно ли мыть бананы перед употреблением

Рецепт быстрого торта

  • Время: 45 минут + несколько часов в холодильнике
  • Порции: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 6 яиц;
– щепотка соли;
– 150 граммов сахара;
– 1,5 грамма ванилина;
– 50 миллилитров молока;
– 220 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
крем:
– 400 граммов жирных сливок (33%);
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1,5 грамма ванилина;
пропитка:
– молоко;
ганаш:
– 200 граммов темного шоколада;
– 100 миллилитров молока;
– 50 граммов арахиса.

Приготовление:

  1. Сначала готовим тесто. Взбиваем яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином, должна получиться густая пышная масса. Просеиваем муку и разрыхлитель, перемешиваем лопаткой до однородности.
  2. Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто и выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах.
  3. Взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванилином до пышности.
  4. Охлажденный корж разрезаем, пропитываем молоком, смазываем кремом в 2 слоя и по бокам. Ставим в холодильник на 2 часа.
  5. На водяной бане растапливаем шоколад с молоком, добавляем орехи и перемешиваем. Покрываем торт шоколадом.
  6. Опять ставим торт в холодильник, чтобы шоколад застыл.

Приятного аппетита!

Все подумают, что проходили кулинарные курсы: как приготовить карамельную панакоту.