Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить
Существует предубеждение, что для приготовления торта нужно приложить много усилий и потратить немало времени. Однако в действительности это не всегда так, если знать особые рецепты.
Этот рецепт позволит вам наслаждаться замечательным десертом, даже если свободного времени крайне мало. Несколько простых манипуляций – и в вашем холодильнике окажется неповторимый десерт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".
Не пропустите Ответ может удивить: нужно ли мыть бананы перед употреблением
Рецепт быстрого торта
- Время: 45 минут + несколько часов в холодильнике
- Порции: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 6 яиц;
– щепотка соли;
– 150 граммов сахара;
– 1,5 грамма ванилина;
– 50 миллилитров молока;
– 220 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
крем:
– 400 граммов жирных сливок (33%);
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1,5 грамма ванилина;
пропитка:
– молоко;
ганаш:
– 200 граммов темного шоколада;
– 100 миллилитров молока;
– 50 граммов арахиса.
Приготовление:
- Сначала готовим тесто. Взбиваем яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином, должна получиться густая пышная масса. Просеиваем муку и разрыхлитель, перемешиваем лопаткой до однородности.
- Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто и выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах.
- Взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванилином до пышности.
- Охлажденный корж разрезаем, пропитываем молоком, смазываем кремом в 2 слоя и по бокам. Ставим в холодильник на 2 часа.
- На водяной бане растапливаем шоколад с молоком, добавляем орехи и перемешиваем. Покрываем торт шоколадом.
- Опять ставим торт в холодильник, чтобы шоколад застыл.
Приятного аппетита!
Все подумают, что проходили кулинарные курсы: как приготовить карамельную панакоту.