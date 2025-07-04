4 июля, 07:39
Тот самый летний завтрак: готовим кабачки за 10 минут от Павы
Основні тези
- Рецепт быстрого завтрака из кабачка включает кабачок, лосось, твердый сыр, крем-сыр, авокадо, соль и перец.
- Этот летний завтрак станет отличным решением на каждый день.
Если привычные завтраки уже так не нравятся – пришло время сменить вектор на сезонные варианты. Кабачки – именно то, что надо для удачного начала дня.
Этот быстрый завтрак сразу попадет в список ваших любимцев. На его приготовление не нужно никаких усилий, а результат получится просто потрясающим. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом, которым знаменитый Пава поделился в своем инстаграме.
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Рецепт завтрака из кабачка
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– кабачок;
– лосось;
– твёрдый сыр;
– крем-сыр;
– авокадо;
– соль и перец по вкусу.
- Кабачок нарезаем кольцами, выкладываем на застеленный пергаментом противень и посыпаем натертым сыром.
- Запекаем несколько минут при 180 градусах, чтобы сыр расплавился и схватился, а кабачки стали готовыми.
- Вторую сторону смазываем крем-сыром, выкладываем авокадо и красную рыбу, складываем блинчик и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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