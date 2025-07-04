Тот самый летний завтрак: готовим кабачки за 10 минут от Павы

Если привычные завтраки уже так не нравятся – пришло время сменить вектор на сезонные варианты. Кабачки – именно то, что надо для удачного начала дня.

Этот быстрый завтрак сразу попадет в список ваших любимцев. На его приготовление не нужно никаких усилий, а результат получится просто потрясающим. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом, которым знаменитый Пава поделился в своем инстаграме. Читайте также Даже дети забудут о газировке: готовим малиновый квас – наслаждение в каждом глотке Рецепт завтрака из кабачка Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– кабачок;

– лосось;

– твёрдый сыр;

– крем-сыр;

– авокадо;

– соль и перец по вкусу. Кабачок нарезаем кольцами, выкладываем на застеленный пергаментом противень и посыпаем натертым сыром. Запекаем несколько минут при 180 градусах, чтобы сыр расплавился и схватился, а кабачки стали готовыми. Вторую сторону смазываем крем-сыром, выкладываем авокадо и красную рыбу, складываем блинчик и подаем к столу. Приятного аппетита! Их невозможно перестать готовить: рецепт знаменитых гомбовцев.