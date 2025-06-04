4 ингредиента для сплошного удовольствия: десерт с клубникой, который должен попробовать каждый

Этот десерт позволит открыть вкус любимой клубники по-новому. Нужны лишь самые простые дополнительные ингредиенты, чтобы вкус ягоды заиграл новыми яркими красками. 24 Канал предлагает обязательно воспроизвести рецепт, которым поделился портал "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 400 граммов клубники;

– 30 граммов желатина;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 1 лимон.

Приготовление:

Клубнику измельчите в пюре с помощью блендера.

Добавьте к ягодной массе желатин и оставьте, чтобы он набух.

Когда желатин впитает жидкость и станет мягким, всыпьте сахарную пудру, добавьте свежий лимонный сок и тщательно все перемешайте.

Поставьте смесь на слабый огонь или в водяную баню. Прогрейте, постоянно помешивая, до полного растворения желатина. Следите, чтобы масса не закипела.

Когда клубничная основа остынет до комнатной температуры, взбейте ее миксером или блендером до легкой, воздушной текстуры.

Полученную массу перелейте в форму, предварительно выстеленную пергаментом. Поставьте в холодильник минимум на 8 часов (лучше на ночь), чтобы десерт полностью застыл.