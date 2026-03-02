Эта фасоль в соусе заставит забыть о мясе: вы захотите готовить ее через день
- Фасоль в соусе является популярным блюдом, которое может заменить мясо благодаря своей сытности и вкусу.
- Основные ингредиенты: фасоль, масло, лук, чеснок, зелень, аджика, томатная паста, специи.
В период поста фасоль становится одним из главных заменителей мяса. Речь идет не только о сытности, но и о вкусе!
Фасоль в соусе – это то блюдо, которое не теряет актуальности уже веками. Недаром она получила свою популярность, ведь может предложить вкусную и сытную альтернативу мясу, рассказывает Smakosze.
Как приготовить фасоль в соусе?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 стакана фасоли;
– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;
– 1 лук;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– пучок зелени;
– 2 столовые ложки аджики;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 150 миллилитров отвара из фасоли;
– соль и перец по вкусу;
– хмели-сунели, сушеный базилик, кориандр по вкусу.
Приготовление:
- Замочите бобы на ночь, после чего отварите их до полной мягкости. Обязательно оставьте примерно 150 миллилитров фасолевого отвара – эта насыщенная жидкость станет идеальной основой для будущего соуса.
- Пока фасоль доходит до кондиции, мелко нарежьте лук и пассеруйте его на растительном масле до появления аппетитного золотистого цвета.
- Добавьте к луку томатную пасту, пикантную аджику и пряные специи – кратковременное прогревание поможет эфирным маслам приправ полностью раскрыть свой букет.
- В сковороду всыпьте измельченную зелень, добавьте соль с перцем и влейте сохраненный отвар, тщательно все перемешивая.
- Соедините полученный соус с вареной фасолью и тушите блюдо на небольшом огне около 5 минут, чтобы бобы хорошо пропитались пряностями.
- На финальном этапе добавьте выжатый чеснок и подержите блюдо на огне еще немного, пока соус не приобретет желаемую густоту.
Как побыстрее сварить фасоль?
Чтобы значительно ускорить варку фасоли, воспользуйтесь методом температурного шока: каждые 7 – 10 минут подливайте в кастрюлю по столовой ложке ледяной воды, советует Kuchnia.
Резкий перепад температур заставляет волокна бобов быстрее размягчаться, что сокращает время приготовления почти вдвое. Также важно помнить, что солят фасоль только в конце, ведь соль укрепляет оболочку и мешает ей развариваться.
