Эта фасоль в соусе заставит забыть о мясе: вы захотите готовить ее через день

В период поста фасоль становится одним из главных заменителей мяса. Речь идет не только о сытности, но и о вкусе!

Фасоль в соусе – это то блюдо, которое не теряет актуальности уже веками. Недаром она получила свою популярность, ведь может предложить вкусную и сытную альтернативу мясу, рассказывает Smakosze.

Как приготовить фасоль в соусе?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана фасоли;

– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;

– 1 лук;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– пучок зелени;

– 2 столовые ложки аджики;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 150 миллилитров отвара из фасоли;

– соль и перец по вкусу;

– хмели-сунели, сушеный базилик, кориандр по вкусу.

Приготовление:

Замочите бобы на ночь, после чего отварите их до полной мягкости. Обязательно оставьте примерно 150 миллилитров фасолевого отвара – эта насыщенная жидкость станет идеальной основой для будущего соуса. Пока фасоль доходит до кондиции, мелко нарежьте лук и пассеруйте его на растительном масле до появления аппетитного золотистого цвета. Добавьте к луку томатную пасту, пикантную аджику и пряные специи – кратковременное прогревание поможет эфирным маслам приправ полностью раскрыть свой букет. В сковороду всыпьте измельченную зелень, добавьте соль с перцем и влейте сохраненный отвар, тщательно все перемешивая. Соедините полученный соус с вареной фасолью и тушите блюдо на небольшом огне около 5 минут, чтобы бобы хорошо пропитались пряностями. На финальном этапе добавьте выжатый чеснок и подержите блюдо на огне еще немного, пока соус не приобретет желаемую густоту.

Как побыстрее сварить фасоль?

Чтобы значительно ускорить варку фасоли, воспользуйтесь методом температурного шока: каждые 7 – 10 минут подливайте в кастрюлю по столовой ложке ледяной воды, советует Kuchnia.

Резкий перепад температур заставляет волокна бобов быстрее размягчаться, что сокращает время приготовления почти вдвое. Также важно помнить, что солят фасоль только в конце, ведь соль укрепляет оболочку и мешает ей развариваться.

