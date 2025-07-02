Вкуснейшая закуска "кабачковый веер": родные будут просить готовить кабачки только так

Этот рецепт для многих станет главной находкой лета. Блюдо очень простое в исполнении, но порадует оригинальным видом и сочетанием любимых ингредиентов.

Закуски из кабачков всегда находятся в топе предпочтений, но каждый раз возникает вопрос: как еще их можно приготовить? "Кабачковый веер" – это тот вариант, который нужно попробовать немедленно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт "кабачкового веера"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 молоденьких кабачка;

– 3 небольших помидора;

– 2 – 3 крупных шампиньона;

– 1 луковица;

– 100 граммов копченой куриной грудки;

– половинка болгарского перца;

– 45 граммов сыра пармезан;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Кабачки разрежьте вдоль на тонкие пластины, не доходя до конца – должен получиться "веер". Мясо, грибы и овощи нарежьте кусочками или ломтиками - так, как вам больше по вкусу. Пармезан мелко натрите. Противень выстелите бумагой для выпекания, выложите немного нарезанного лука, а сверху – подготовленные кабачки. В каждую прорезь аккуратно вставьте начинку, чередуя мясо, овощи и грибы. Приправьте специями по желанию, щедро посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до румяной корочки и мягкости кабачков.

Приятного аппетита!

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