Лучшая закуска этого лета: кабачковый рулет со сливочным сыром – это само совершенство
- Кабачковый рулет со сливочным сыром считается лучшей закуской лета, легкий в приготовлении и подходит даже для праздничного стола.
- Основные ингредиенты: кабачки, яйца, мука, сметана, сливочный сыр, чеснок, помидоры, огурец, зелень, и по желанию лосось.
Этот рулет такой вкусный, что вы захотите готовить его каждый день. По крайней мере, родные будут просить именно об этом, ведь он исчезает со стола просто сразу.
Сочный, яркий и аппетитный – кабачковый рулет вполне заслуженно претендует на титул лучшей закуски лета. Он легкий в приготовлении и не будет лишним даже на праздничном столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт кабачкового рулета со сливочным сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль по вкусу;
начинка:
– 180 граммов сливочного сыра;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– по желанию лосось.
Приготовление:
- Для начинки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Огурцы и помидоры нарезаем небольшими кубиками.
- Кабачок натираем на терке, добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость.
- К подготовленному кабачку добавляем яйца, сметану, муку и соль. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
- Выкладываем кабачковое тесто тонким слоем на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20 – 30 минут до румяности.
- Даем основе остыть, осторожно переворачиваем, выкладываем сверху сырную начинку и нарезанные овощи.
- Скручиваем в рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на несколько часов для стабилизации.
Приятного аппетита!
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