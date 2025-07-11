Соковитий, яскравий та апетитний – кабачковий рулет цілком заслужено претендує на титул найкращої закуски літа. Він легкий у приготуванні та не буде зайвим навіть на святковому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Традиції – це смачно: готуємо верещаку – автентичні реберця у квасі

Рецепт кабачкового рулету з вершковим сиром

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– 3 яйця;

– 4 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль до смаку;

начинка:

– 180 грамів вершкового сиру;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль, перець, зелень до смаку;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– за бажанням лосось.

Приготування:

Для начинки з’єднуємо всі інгредієнти та добре перемішуємо. Огірки й помідори нарізаємо невеликими кубиками. Кабачок натираємо на тертці, додаємо сіль, перемішуємо й залишаємо на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім ретельно віджимаємо зайву рідину. До підготовленого кабачка додаємо яйця, сметану, борошно та сіль. Усе ретельно перемішуємо до однорідної маси. Викладаємо кабачкове тісто тонким шаром на деко, застелене пергаментом. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 – 30 хвилин до рум’яності. Даємо основі охолонути, обережно перевертаємо, викладаємо зверху сирну начинку та нарізані овочі. Скручуємо в рулет, загортаємо у харчову плівку та ставимо в холодильник на кілька годин для стабілізації.

Смачного!

Розкішний порятунок від спеки: рецепт малинового сорбету.