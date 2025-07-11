Сочный, яркий и аппетитный – кабачковый рулет вполне заслуженно претендует на титул лучшей закуски лета. Он легкий в приготовлении и не будет лишним даже на праздничном столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт кабачкового рулета со сливочным сыром

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– 3 яйца;

– 4 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль по вкусу;

начинка:

– 180 граммов сливочного сыра;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль, перец, зелень по вкусу;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– по желанию лосось.

Приготовление:

Для начинки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем. Огурцы и помидоры нарезаем небольшими кубиками. Кабачок натираем на терке, добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость. К подготовленному кабачку добавляем яйца, сметану, муку и соль. Все тщательно перемешиваем до однородной массы. Выкладываем кабачковое тесто тонким слоем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20 – 30 минут до румяности. Даем основе остыть, осторожно переворачиваем, выкладываем сверху сырную начинку и нарезанные овощи. Скручиваем в рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на несколько часов для стабилизации.

Приятного аппетита!

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