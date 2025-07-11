Сочный, яркий и аппетитный – кабачковый рулет вполне заслуженно претендует на титул лучшей закуски лета. Он легкий в приготовлении и не будет лишним даже на праздничном столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт кабачкового рулета со сливочным сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль по вкусу;
начинка:
– 180 граммов сливочного сыра;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– по желанию лосось.
Приготовление:
Для начинки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
Огурцы и помидоры нарезаем небольшими кубиками.
Кабачок натираем на терке, добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем тщательно отжимаем лишнюю жидкость.
К подготовленному кабачку добавляем яйца, сметану, муку и соль. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
Выкладываем кабачковое тесто тонким слоем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20 – 30 минут до румяности.
Даем основе остыть, осторожно переворачиваем, выкладываем сверху сырную начинку и нарезанные овощи.
Скручиваем в рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на несколько часов для стабилизации.
Приятного аппетита!
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