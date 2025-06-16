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16 июня, 19:43
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Тесто – не единственная опция: рецепт аппетитных картофельных клецок с зеленью – аутентичный рецепт

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Галушки являются одним из основных элементов украинской кухни.
  • Картофельные галушки с зеленью предлагаются как альтернатива традиционному тесту.

Галушки – одна из главных звезд украинской кухни. А в этом исполнении они имеют все шансы войти в ваше повседневное меню.

Аутентичные блюда – это всегда особый кулинарный опыт. Тем более, что многие блюда могут стать частью повседневного меню и радовать ваших родных. 24 Канал предлагает окунуться в традиции и приготовить аппетитные и ароматные картофельные клецки с зеленью.

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Рецепт картофельных галушек с зеленью

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 1 луковица;
– 100 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– петрушка, укроп;
– 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте и сварите в мундире в подсоленной воде до мягкости. Дайте ему остыть, затем снимите кожуру. Натрите вареный картофель на мелкой терке и разделите полученную массу на четыре части.
     
  2. К одной из частей добавьте картофельный крахмал, а всю массу посолите и хорошо перемешайте.
     
  3. Полученное тесто снова поделите на четыре части. Каждую часть раскатайте с помощью скалки, сформируйте колбаски, а затем нарежьте их на одинаковые кусочки.
     
  4. Присыпая пальцы мукой, возьмите каждый кусочек и легонько прижмите по центру, чтобы образовать характерную вмятину.
     
  5. На сковороде разогрейте масло и поджарьте лук до золотистого цвета. В отдельной посуде смешайте сметану, мелко порезанный чеснок и свежую зелень.
     
  6. Галушки варите в подсоленной кипящей воде до готовности. После варки достаньте их, добавьте сливочное масло и обжаренный лук. Подавайте горячими вместе со сметанным соусом.

Приятного аппетита!

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