Тесто – не единственная опция: рецепт аппетитных картофельных клецок с зеленью – аутентичный рецепт

Галушки – одна из главных звезд украинской кухни. А в этом исполнении они имеют все шансы войти в ваше повседневное меню.

Аутентичные блюда – это всегда особый кулинарный опыт. Тем более, что многие блюда могут стать частью повседневного меню и радовать ваших родных. 24 Канал предлагает окунуться в традиции и приготовить аппетитные и ароматные картофельные клецки с зеленью. К теме Традиции – это вкусно: вспоминаем полтавские галушки с грибами Рецепт картофельных галушек с зеленью Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 1 луковица;

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– соль и перец по вкусу;

– петрушка, укроп;

– 4 зубчика чеснока. Приготовление: Картофель тщательно вымойте и сварите в мундире в подсоленной воде до мягкости. Дайте ему остыть, затем снимите кожуру. Натрите вареный картофель на мелкой терке и разделите полученную массу на четыре части.

К одной из частей добавьте картофельный крахмал, а всю массу посолите и хорошо перемешайте.

Полученное тесто снова поделите на четыре части. Каждую часть раскатайте с помощью скалки, сформируйте колбаски, а затем нарежьте их на одинаковые кусочки.

Присыпая пальцы мукой, возьмите каждый кусочек и легонько прижмите по центру, чтобы образовать характерную вмятину.

На сковороде разогрейте масло и поджарьте лук до золотистого цвета. В отдельной посуде смешайте сметану, мелко порезанный чеснок и свежую зелень.

Галушки варите в подсоленной кипящей воде до готовности. После варки достаньте их, добавьте сливочное масло и обжаренный лук. Подавайте горячими вместе со сметанным соусом. Приятного аппетита! Дело нескольких минут: невероятный азиатский салат из огурцов.