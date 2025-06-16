16 июня, 19:43
Тесто – не единственная опция: рецепт аппетитных картофельных клецок с зеленью – аутентичный рецепт
Основні тези
- Галушки являются одним из основных элементов украинской кухни.
- Картофельные галушки с зеленью предлагаются как альтернатива традиционному тесту.
Галушки – одна из главных звезд украинской кухни. А в этом исполнении они имеют все шансы войти в ваше повседневное меню.
Аутентичные блюда – это всегда особый кулинарный опыт. Тем более, что многие блюда могут стать частью повседневного меню и радовать ваших родных. 24 Канал предлагает окунуться в традиции и приготовить аппетитные и ароматные картофельные клецки с зеленью.
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Рецепт картофельных галушек с зеленью
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 1 луковица;
– 100 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу;
– петрушка, укроп;
– 4 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Картофель тщательно вымойте и сварите в мундире в подсоленной воде до мягкости. Дайте ему остыть, затем снимите кожуру. Натрите вареный картофель на мелкой терке и разделите полученную массу на четыре части.
- К одной из частей добавьте картофельный крахмал, а всю массу посолите и хорошо перемешайте.
- Полученное тесто снова поделите на четыре части. Каждую часть раскатайте с помощью скалки, сформируйте колбаски, а затем нарежьте их на одинаковые кусочки.
- Присыпая пальцы мукой, возьмите каждый кусочек и легонько прижмите по центру, чтобы образовать характерную вмятину.
- На сковороде разогрейте масло и поджарьте лук до золотистого цвета. В отдельной посуде смешайте сметану, мелко порезанный чеснок и свежую зелень.
- Галушки варите в подсоленной кипящей воде до готовности. После варки достаньте их, добавьте сливочное масло и обжаренный лук. Подавайте горячими вместе со сметанным соусом.
Приятного аппетита!
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