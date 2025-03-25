Прабабушки в этом знали толк: проверенный рецепт "Львовской" паски от Дарьи Цвек

Ничто не подходит лучше блюд, которые полны традиций. "Львовская" пасха от Дарьи Цвек именно то, что сделает ваш праздник неповторимым.

Вкус этого кулича отметят все ваши родные. Особых акцентов ей придадут ваниль и цукаты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб кулинарки Дарьи Цвек. Читайте также Ни яиц, ни молока: постный манник, который будет вкуснее торта Рецепт кулича от Дарьи Цвек Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 750 граммов муки;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 8 желтков;

– 50 граммов дрожжей;

– 50 граммов прессованных дрожжей;

– 150 граммов масла;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 3 миндалины.

Для глазури:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 1 белок;

– 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: В глубокую миску налейте подогретое молоко, добавьте чайную ложку сахара, сухие дрожжи, перемешайте и оставьте под крышкой на 15 минут. Отделите яичные желтки от белков. Добавьте к желткам сахар, ванильный сахар и взбейте венчиком до однородной светлой массы. В просеянной муке сделайте углубление и вылейте туда опару. Добавьте соль, взбитые желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто в течение 10 минут. Добавьте промытый и высушенный изюм, измельченный миндаль и перемешайте. Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме. После этого слегка обомните тесто, разделите на порции, сформируйте шарики и выложите в формы, заполнив их на треть. Накройте полотенцем и дайте тесту подняться еще 20 минут. Смажьте куличи взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до золотистого цвета. Время выпекания зависит от размера форм и составляет от 45 до 60 минут. Дайте куличам остыть и выньте из форм. Для глазури смешайте сахарную пудру с яичным белком и хорошо разотрите вилкой. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Покройте куличи глазурью и по желанию украсьте. Приятного аппетита! Нужно ли мыть шампиньоны: ответ опытных кулинаров.