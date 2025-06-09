Вкуснее вы не ели: рецепт котлет "Птичье молоко" – это новый уровень вкуса
- Рецепт котлет "Птичье молоко" – это новый уровень вкуса любимых куриных котлеток.
- Фарш, начинка и кляр – здесь каждая деталь доведена до идеала.
Любимые куриные котлетки могут быть еще лучше. "Птичье молоко" это блюдо, в котором каждая деталь доведена до идеала.
Эти котлетки станут для ваших родных настоящим подарком, ведь сочетают в себе все, за что мы так ценим это блюдо: хрустящая панировка, нежная начинка и особенно сочное мясо. 24 Канал предлагает подарить себе незабываемые эмоции с рецептом портала Shuba.
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Рецепт котлет "Птичье молоко"
- Время: 1 час
- Порций: 12 – 15 котлет
Ингредиенты:
фарш:
– 2 куриных филе;
– 200 граммов белого хлеба;
– 30 миллилитров молока;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 100 граммов сливочного масла;
– 30 граммов зелени;
кляр:
– 2 яйца;
– 60 граммов пшеничной муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 60 граммов майонеза.
Приготовление:
Сварите яйца. Хлеб порвите на кусочки, залейте молоком и сразу отожмите лишнюю жидкость.
Нарежьте куриное филе, лук и чеснок, после чего перебейте в блендере до состояния однородного фарша.
К фаршу добавьте размоченный хлеб, вбейте яйцо, посолите и поперчите. Хорошо все перемешайте.
Очистите сваренные яйца, натрите их на мелкой терке. Добавьте мягкое сливочное масло, перетрите все вместе до пастообразной массы.
Всыпьте измельченную зелень, перемешайте начинку, при необходимости добавьте соль и перец для вкуса.
Для кляра взбейте яйца, добавьте майонез, немного посолите. Перемешайте вилкой до однородности.
Соедините 4 столовые ложки муки с щепоткой разрыхлителя, всыпьте к яичной массе и тщательно перемешайте. Кляр должен напоминать тесто для оладий. Если он слишком густой – вбейте еще одно яйцо и добавьте к смеси.
Смочите руки в воде, возьмите немного фарша (меньше столовой ложки) и сформируйте плоский кружочек. Положите в центр 1 – 2 чайные ложки начинки и заверните края, как будто лепите вареники.
Разогрейте сковороду с маслом на слабом огне.
Окуните каждую котлету в кляр, выложите на сковородку. Для удобства можно использовать перчатки.
Обжаривайте котлеты по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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