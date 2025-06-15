15 июня, 23:40
Вкус итальянского лета: как приготовить настоящее лимончелло на собственной кухне
Основні тези
- Лимончелло – популярный итальянский алкогольный напиток, который легко приготовить дома.
- Ингредиенты: 6 лимонов, 0,5 литра водки, 0,5 килограмма сахара.
Лимончелло один из любимых алкогольных напитков итальянцев. И приготовить его у себя дома не составит никакого труда!
Лимончелло дарит невероятную вкусовую гамму, но в то же время крайне простое в приготовлении. Как легко приготовить его дома и радовать круг друзей – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм tsukatnata.
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Рецепт лимончелло
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 6 лимонов;
– 0,5 литра водки;
– 0,5 килограмма сахара.
Приготовление:
- Натрите цедру с лимонов и переложите ее в стеклянную банку. Залейте водкой.
- Поставьте настаиваться на 3 дня в теплое место, чтобы цедра отдала аромат.
- Затем выжмите из лимонов сок, добавьте к нему сахар и подогрейте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Не допускайте закипания.
- Процедите полученный сироп и соедините его с настойкой на водке.
- Перед подачей охладите – именно так лимончелло самое вкусное.
Приятного аппетита!
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