Вкус итальянского лета: как приготовить настоящее лимончелло на собственной кухне

Лимончелло один из любимых алкогольных напитков итальянцев. И приготовить его у себя дома не составит никакого труда!

Лимончелло дарит невероятную вкусовую гамму, но в то же время крайне простое в приготовлении. Как легко приготовить его дома и радовать круг друзей – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм tsukatnata. Интересно 500 граммов клубники – и торт готов: в этот рецепт влюбляются все хозяйки Рецепт лимончелло Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 6 лимонов;

– 0,5 литра водки;

– 0,5 килограмма сахара. Приготовление: Натрите цедру с лимонов и переложите ее в стеклянную банку. Залейте водкой.

Поставьте настаиваться на 3 дня в теплое место, чтобы цедра отдала аромат.

Затем выжмите из лимонов сок, добавьте к нему сахар и подогрейте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Не допускайте закипания.

Процедите полученный сироп и соедините его с настойкой на водке.

Перед подачей охладите – именно так лимончелло самое вкусное. Приятного аппетита! Вкусные традиции: готовим полтавские галушки с грибами.