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15 июня, 23:40
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Вкус итальянского лета: как приготовить настоящее лимончелло на собственной кухне

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Лимончелло – популярный итальянский алкогольный напиток, который легко приготовить дома.
  • Ингредиенты: 6 лимонов, 0,5 литра водки, 0,5 килограмма сахара.

Лимончелло один из любимых алкогольных напитков итальянцев. И приготовить его у себя дома не составит никакого труда!

Лимончелло дарит невероятную вкусовую гамму, но в то же время крайне простое в приготовлении. Как легко приготовить его дома и радовать круг друзей – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм tsukatnata.

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Рецепт лимончелло

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– 6 лимонов;
– 0,5 литра водки;
– 0,5 килограмма сахара.

Приготовление:

  1. Натрите цедру с лимонов и переложите ее в стеклянную банку. Залейте водкой.
     
  2. Поставьте настаиваться на 3 дня в теплое место, чтобы цедра отдала аромат.
     
  3. Затем выжмите из лимонов сок, добавьте к нему сахар и подогрейте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Не допускайте закипания.
     
  4. Процедите полученный сироп и соедините его с настойкой на водке.
     
  5. Перед подачей охладите – именно так лимончелло самое вкусное.

Приятного аппетита!

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