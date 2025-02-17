Так смакует сама любовь: готовим мандариновый пирог по рецепту пани Стефы

Последние дни зимы – прекрасная возможность насладиться вкусом сезонных фруктов. Попробуйте этот мандариновый пирог и окунитесь в действительно сказочное удовольствие.

В этом десерте вместо мандаринов можно использовать и апельсины – качество финального результата от этого не уменьшится. Пористый десерт с цитрусовыми нотками покоряет сердце даже тех, кто не очень любит сладкое, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "пани Стефа".

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Рецепт сефардского мандаринового пирога

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов мандаринок Клементина;

– 6 яиц;

– 170 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 200 граммов миндальной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 2 столовые ложки хорошего оливкового масла;

для крема:

– 250 граммов крем-сыра;

– 80 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Мандарины залейте водой и варите два часа. Затем охладите, разрежьте, удалите хвостики и косточки, если есть, и взбейте до однородной массы. Добавьте сок и цедру половины лимона. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте мандариновое пюре, сок и цедру половины лимона, миндальную муку, разрыхлитель и оливковое масло, снова хорошо взбейте. Вылейте в неразъемную круглую форму (или выстелите разъемную форму пергаментом). Выпекайте при 170 градусах примерно час, пока не зарумянится и палочка не выйдет сухой. Для крема взбейте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок половины лимона. Пока пирог печется и охлаждается, держите крем в холодильнике. Украсьте пирог кусочками мандаринов, цедрой лайма или любым другим способом, который вам нравится. Украшайте пирог только после полного остывания, чтобы крем не растекся. Но даже без крема пирог замечательный!

Приятного аппетита!

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