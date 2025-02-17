Так смакует сама любовь: готовим мандариновый пирог по рецепту пани Стефы
Последние дни зимы – прекрасная возможность насладиться вкусом сезонных фруктов. Попробуйте этот мандариновый пирог и окунитесь в действительно сказочное удовольствие.
В этом десерте вместо мандаринов можно использовать и апельсины – качество финального результата от этого не уменьшится. Пористый десерт с цитрусовыми нотками покоряет сердце даже тех, кто не очень любит сладкое, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "пани Стефа".
Интересно Сок с котлет просто будет стекать: гарантируем результат с одним оригинальным ингредиентом
Рецепт сефардского мандаринового пирога
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов мандаринок Клементина;
– 6 яиц;
– 170 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 200 граммов миндальной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 2 столовые ложки хорошего оливкового масла;
для крема:
– 250 граммов крем-сыра;
– 80 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Мандарины залейте водой и варите два часа. Затем охладите, разрежьте, удалите хвостики и косточки, если есть, и взбейте до однородной массы. Добавьте сок и цедру половины лимона.
- Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте мандариновое пюре, сок и цедру половины лимона, миндальную муку, разрыхлитель и оливковое масло, снова хорошо взбейте.
- Вылейте в неразъемную круглую форму (или выстелите разъемную форму пергаментом). Выпекайте при 170 градусах примерно час, пока не зарумянится и палочка не выйдет сухой.
- Для крема взбейте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок половины лимона. Пока пирог печется и охлаждается, держите крем в холодильнике.
- Украсьте пирог кусочками мандаринов, цедрой лайма или любым другим способом, который вам нравится.
- Украшайте пирог только после полного остывания, чтобы крем не растекся. Но даже без крема пирог замечательный!
Приятного аппетита!
"Хайповый" десерт: как приготовить дубайский тирамису.