Даже не надо ничего готовить: как приготовить "ленивую" овсянку, которой хвастаются рестораны

Овсянка – прекрасная опция для удачного начала дня. И даже не надо стараться, чтобы подать ее изысканным способом.

Каждый видел красивые фотографии овсянки в эстетичных баночках. Оказывается, существует такой способ приготовления, при котором вам даже не нужно стоять у плиты! Как это сделать – расскажет 24 Канал.

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Как приготовить "ленивую" овсянку

Получить вкусную и красивую овсянку без приготовления – это вполне реально. Берем красивую баночку, насыпаем в нее овсянку и заливаем молоком или йогуртом. Также не лишним будет добавить какао-порошок и мед.

Ленивая овсянка – это вкусно и красиво / Фото Freepik

Ставим на ночь в холодильник, утром добавляем любимые ягоды или фрукты – и дело сделано! Вкусный завтрак уже на столе, а стоять утром у плиты не нужно. Отличное начало дня, который оценит каждая хозяйка.

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