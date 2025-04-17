Ее точно стоит сделать: простой рецепт паски бриош

Паска бриош – одна из самых простых версий пасхальной выпечки. Ее любят за то, что она дарит любимый вкус без лишних затрат времени и усилий.

Паска бриош имеет немного более плотную консистенцию, что делает ее больше похожей на хлеб. 24 Канал предлагает воспользоваться базовым рецептом портала Shuba, который вы можете усовершенствовать любимыми дополнениями. Читайте также Пасха "падает" или крошится: что вы делали не так и как этого избежать Рецепт паски бриош Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

– 25 граммов прессованных дрожжей;

– 10 граммов соли;

– 5 яиц;

– 100 миллилитров молока. Приготовление: Растворите свежие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром и оставьте на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. В миску миксера всыпьте муку, добавьте подготовленную дрожжевую смесь и яйца, которые предварительно взбейте со щепоткой соли. Начните замешивать тесто на средней скорости. Через минуту добавьте мягкое сливочное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте вымешивать около 10 минут, пока масса не станет эластичной и однородной. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на час, чтобы тесто подошло. Затем обомните его и дайте еще раз подняться в течение следующего часа. Форму с высокими стенками (диаметром примерно 16 – 18 сантиметров) смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Сформируйте из теста шарик и поместите в форму. Дождитесь, пока тесто увеличится почти вдвое. Поверхность смажьте взбитым яйцом, после чего выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 45 – 50 минут. После выпекания оставьте паску еще на 5 минут в выключенной духовке, затем осторожно достаньте из формы и дайте полностью остыть перед подачей. Приятного аппетита! Паска не будет крошиться: воспользуйтесь проверенными секретами.