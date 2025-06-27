Ягоды у вас никогда не будут пропадать: быстрый пирог на каждый день

Если у вас есть ягоды – пришло время печь пирог. Он получается таким нежным и ароматным, что у всех возникает соблазн готовить его каждый день.

Все смешать и в духовку – такие пироги нравятся всем хозяйкам. Если у вас остаются ягоды и вы не знаете, что с ними делать, этот пирог станет идеальным решением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке". Интересно Ужин на семью без забот: оригинальный тарт с сыром и спаржей Рецепт пирога с ягодами Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 180 граммов сахара;

– 200 миллилитров молока;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 250 граммов муки;

– 7 граммов разрыхлителя;

– 200 граммов ягод;

крошка для посыпки:

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки муки;

– 20 граммов сливочного масла. Приготовление: Яйца взбиваем с солью и сахаром. Постепенно добавляем молоко и масло. Муку просеиваем с разрыхлителем и вмешиваем в яично-молочную смесь. Добавляем ягоды в тесто и перемешиваем. Ингредиенты для крошки взбиваем в блендере. Выливаем тесто в форму, посыпаем крошкой и выпекаем 35 – 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Важно знать: как отличить украинскую гречку от китайской.