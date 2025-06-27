Ягоды у вас никогда не будут пропадать: быстрый пирог на каждый день
- Пирог настолько вкусный, что его хочется готовить каждый день.
- Для его приготовления можно использовать любые ягоды.
Если у вас есть ягоды – пришло время печь пирог. Он получается таким нежным и ароматным, что у всех возникает соблазн готовить его каждый день.
Все смешать и в духовку – такие пироги нравятся всем хозяйкам. Если у вас остаются ягоды и вы не знаете, что с ними делать, этот пирог станет идеальным решением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Рецепт пирога с ягодами
- Время: 50 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 180 граммов сахара;
– 200 миллилитров молока;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 250 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 200 граммов ягод;
крошка для посыпки:
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки муки;
– 20 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с солью и сахаром. Постепенно добавляем молоко и масло.
- Муку просеиваем с разрыхлителем и вмешиваем в яично-молочную смесь.
- Добавляем ягоды в тесто и перемешиваем.
- Ингредиенты для крошки взбиваем в блендере.
- Выливаем тесто в форму, посыпаем крошкой и выпекаем 35 – 40 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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