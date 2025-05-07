7 мая, 22:32
Для бутербродов или салатов: плавленый сыр за 15 минут, который захочется есть ложкой
Собственные продукты всегда вкуснее, чем приобретенные. Тем более когда речь идет о таком наслаждении как плавленый сыр!
Приготовление плавленого сыра – легкий и веселый процесс. Вы можете обогатить его вкус грибами, сухим чесноком или любимыми специями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок albik.food.
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Рецепт плавленого сыра
- Время: 15 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 2 яйца;
– 100 граммов растопленного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка соды;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;
– 100 граммов сметаны (при необходимости).
Как приготовить плавленый сыр: смотрите видео
Приготовление:
- Творог, яйца, соду, соль и лимонную кислоту соединяем в тарелке и взбиваем блендером до однородности.
- Добавляем масло и еще раз взбиваем.
- Перекладываем массу в кастрюлю с толстым дном и прогреваем на медленном огне 5 минут.
- Снимаем с огня и перебиваем блендером еще раз. Густоту можно регулировать добавлением сметаны.
- Добавляем любимые добавки и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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