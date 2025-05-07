Для бутербродов или салатов: плавленый сыр за 15 минут, который захочется есть ложкой

Собственные продукты всегда вкуснее, чем приобретенные. Тем более когда речь идет о таком наслаждении как плавленый сыр!

Приготовление плавленого сыра – легкий и веселый процесс. Вы можете обогатить его вкус грибами, сухим чесноком или любимыми специями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок albik.food. Интересно Строгие правила и подсказки в еде: что едят кардиналы во время выборов Папы Рецепт плавленого сыра Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 2 яйца;

– 100 граммов растопленного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка соды;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;

– 100 граммов сметаны (при необходимости). Как приготовить плавленый сыр: смотрите видео Приготовление: Творог, яйца, соду, соль и лимонную кислоту соединяем в тарелке и взбиваем блендером до однородности. Добавляем масло и еще раз взбиваем. Перекладываем массу в кастрюлю с толстым дном и прогреваем на медленном огне 5 минут. Снимаем с огня и перебиваем блендером еще раз. Густоту можно регулировать добавлением сметаны. Добавляем любимые добавки и хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! "Лучший друг мяса": рецепт идеального салата к шашлыку.