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7 мая, 22:32
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Для бутербродов или салатов: плавленый сыр за 15 минут, который захочется есть ложкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Собственные продукты всегда вкуснее, чем приобретенные. Тем более когда речь идет о таком наслаждении как плавленый сыр!

Приготовление плавленого сыра – легкий и веселый процесс. Вы можете обогатить его вкус грибами, сухим чесноком или любимыми специями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок albik.food.

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Рецепт плавленого сыра

  • Время: 15 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 2 яйца;
– 100 граммов растопленного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка соды;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;
– 100 граммов сметаны (при необходимости).

Как приготовить плавленый сыр: смотрите видео 

Приготовление:

  1. Творог, яйца, соду, соль и лимонную кислоту соединяем в тарелке и взбиваем блендером до однородности.
  2. Добавляем масло и еще раз взбиваем.
  3. Перекладываем массу в кастрюлю с толстым дном и прогреваем на медленном огне 5 минут.
  4. Снимаем с огня и перебиваем блендером еще раз. Густоту можно регулировать добавлением сметаны.
  5. Добавляем любимые добавки и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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