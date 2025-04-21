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Новости Вкусно Салаты и закуски Те, що треба після свят: як приготувати улюблену "Мімозу" по-новому – поринаємо в ностальгію
21 апреля, 20:07
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То, что надо после праздников: как приготовить любимую "Мимозу" по-новому – погружаемся в ностальгию

Лилия Имбировская-Сиваковская

"Мимоза" – это один из тех салатов, которые обожают абсолютно все. И это лучший вариант для того, чтобы разгрузить организм после праздников.

Есть блюда, которые кажутся вечными, ведь они не теряют популярности вот уже несколько десятков лет. Без сомнения, в этот список входит салат "Мимоза", который радует хозяек легкостью приготовления и неприхотливыми ингредиентами, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт "Мимозы" по-новому

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 – 4 запеченные картофелины;
– 3 куриных яйца;
– салат айсберг по вкусу;
– 400 граммов рыбы горячего копчения;
– 200 граммов твердого сыра;
– майонез по вкусу;
– 2 столовые ложки сладкого соуса чили.

Приготовление:

  1. Предварительно запеченный картофель, сваренные яйца и твердый сыр натрите на крупной терке.
  2. Копченую рыбу аккуратно разберите руками на мелкие кусочки, тщательно убрав все косточки.
  3. Для заправки соедините майонез с соусом чили сладкого вкуса и хорошо перемешайте.
  4. Используя кулинарное кольцо, выложите ингредиенты слоями: сначала картофель, далее рыба, нарезанный салат айсберг, затем яйца и сыр. Каждый слой смазывайте подготовленным соусом.
  5. После формирования оставьте блюдо в кольце на 1 час, чтобы все вкусы соединились и салат хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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