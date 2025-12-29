Быстрое решение на праздники: как приготовить "Королевский" салат на Новый год
- Салат "Королевский" готовится за 35 минут и включает макароны, ветчину, консервированную кукурузу, сладкие перцы, огурец, помидоры, укроп, майонез и горчицу.
- Чтобы сохранить укроп свежим в холодильнике, заверните его во влажное бумажное полотенце и положите в герметичный пакет.
Салат "Королевский" готовится буквально за 15 минут, но выглядит особенным праздничным блюдом. Он недорогой по ингредиентам и не требует сложных подготовительных этапов.
Его очень удобно готовить на Новый год, когда времени на кухне всегда не хватает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Салат получается сытным, хрустящим и таким ярким.
Как приготовить салат "Королевский"?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов макарон;
– 150 граммов ветчины;
– 220 граммов консервированной кукурузы;
– 2 сладких перца;
– 1 огурец;
– 2 помидора;
– полпучка укропа;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка горчицы;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- В большой кастрюле вскипятите воду со щепоткой соли, добавьте макароны и отварите их до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую пасту отцедите, промойте холодной водой и оставьте охлаждаться. Ветчину нарежьте мелкими кубиками примерно по пол сантиметра, кукурузу тщательно сцедите от жидкости.
- Сладкий перец очистите от семян, промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.
- Огурец и помидоры помойте, при необходимости обсушите и нарежьте кубиками, не снимая кожуры.
- Укроп мелко порубите ножом.
- В большую миску переложите охлажденные макароны, ветчину, кукурузу и все подготовленные овощи, добавьте майонез, горчицу, соль и черный перец.
- Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно окутал все ингредиенты.
- Салат можно подавать сразу или поставить в холодильник на 1 –2 часа, чтобы вкусы лучше соединились и блюдо стало более насыщенным.
Как долго можно хранить укроп в холодильнике?
Главное – правильно хранить зелень. Стоит завернуть укроп во влажное бумажное полотенце, а затем положить в пакет, что герметично закрывается Martha Stewart.
Это позволит зелени сохранить много влаги, а укроп останется свежим и не будет вянуть еще 3 – 5 дней.
