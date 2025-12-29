Салат "Королевский" готовится буквально за 15 минут, но выглядит особенным праздничным блюдом. Он недорогой по ингредиентам и не требует сложных подготовительных этапов.

Его очень удобно готовить на Новый год, когда времени на кухне всегда не хватает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Салат получается сытным, хрустящим и таким ярким.

Как приготовить салат "Королевский"?

Время: 35 минут

Ингредиенты:

– 150 граммов макарон;

– 150 граммов ветчины;

– 220 граммов консервированной кукурузы;

– 2 сладких перца;

– 1 огурец;

– 2 помидора;

– полпучка укропа;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка горчицы;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

В большой кастрюле вскипятите воду со щепоткой соли, добавьте макароны и отварите их до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую пасту отцедите, промойте холодной водой и оставьте охлаждаться. Ветчину нарежьте мелкими кубиками примерно по пол сантиметра, кукурузу тщательно сцедите от жидкости. Сладкий перец очистите от семян, промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Огурец и помидоры помойте, при необходимости обсушите и нарежьте кубиками, не снимая кожуры. Укроп мелко порубите ножом. В большую миску переложите охлажденные макароны, ветчину, кукурузу и все подготовленные овощи, добавьте майонез, горчицу, соль и черный перец. Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно окутал все ингредиенты. Салат можно подавать сразу или поставить в холодильник на 1 –2 часа, чтобы вкусы лучше соединились и блюдо стало более насыщенным.

Как долго можно хранить укроп в холодильнике?

Главное – правильно хранить зелень. Стоит завернуть укроп во влажное бумажное полотенце, а затем положить в пакет, что герметично закрывается Martha Stewart.

Это позволит зелени сохранить много влаги, а укроп останется свежим и не будет вянуть еще 3 – 5 дней.

