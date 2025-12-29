Укр Рус
Новости Вкусно Рецепты к праздникам Быстрое решение на праздники: как приготовить "Королевский" салат на Новый год
29 декабря, 16:40
3

Быстрое решение на праздники: как приготовить "Королевский" салат на Новый год

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Королевский" готовится за 35 минут и включает макароны, ветчину, консервированную кукурузу, сладкие перцы, огурец, помидоры, укроп, майонез и горчицу.
  • Чтобы сохранить укроп свежим в холодильнике, заверните его во влажное бумажное полотенце и положите в герметичный пакет.

Салат "Королевский" готовится буквально за 15 минут, но выглядит особенным праздничным блюдом. Он недорогой по ингредиентам и не требует сложных подготовительных этапов.

Его очень удобно готовить на Новый год, когда времени на кухне всегда не хватает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Салат получается сытным, хрустящим и таким ярким.

Интересно Не закуска, а подарок: как приготовить легендарные суши-болы без лишних усилий

Как приготовить салат "Королевский"?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 150 граммов макарон; 
– 150 граммов ветчины; 
– 220 граммов консервированной кукурузы; 
– 2 сладких перца; 
– 1 огурец; 
– 2 помидора; 
– полпучка укропа; 
– 2 столовые ложки майонеза; 
– 1 столовая ложка горчицы; 
– соль по вкусу; 
– черный перец по вкусу.

Вкусно к столу / Фото unsplash

Приготовление:

  1. В большой кастрюле вскипятите воду со щепоткой соли, добавьте макароны и отварите их до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую пасту отцедите, промойте холодной водой и оставьте охлаждаться. Ветчину нарежьте мелкими кубиками примерно по пол сантиметра, кукурузу тщательно сцедите от жидкости.
  2. Сладкий перец очистите от семян, промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Огурец и помидоры помойте, при необходимости обсушите и нарежьте кубиками, не снимая кожуры.
  4. Укроп мелко порубите ножом.
  5. В большую миску переложите охлажденные макароны, ветчину, кукурузу и все подготовленные овощи, добавьте майонез, горчицу, соль и черный перец.
  6. Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно окутал все ингредиенты.
  7. Салат можно подавать сразу или поставить в холодильник на 1 –2 часа, чтобы вкусы лучше соединились и блюдо стало более насыщенным.

Как долго можно хранить укроп в холодильнике?

Главное – правильно хранить зелень. Стоит завернуть укроп во влажное бумажное полотенце, а затем положить в пакет, что герметично закрывается Martha Stewart.

Это позволит зелени сохранить много влаги, а укроп останется свежим и не будет вянуть еще 3 – 5 дней.

Что приготовить на праздники?