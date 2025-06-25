Вернут в детство всех: легкий рецепт любимых трубочек с кремом
- Трубочки с белковым кремом является популярным десертом, как любят взрослые и дети.
- Их приготовление не требует много времени и усилий.
Это лакомство обожают как взрослые, так и дети. Трубочки с кремом стали легендарным десертом, который всегда желанный на каждом столе.
Трубочки с белковым кремом – это не просто ностальгия, но и замечательный вкус, который точно стоит воспроизводить как можно чаще. 24 Канал предлагает делать это с простым рецептом от портала "На пенсии".
Интересно Его подают в ресторанах: салат, который превратит трапезу в празднование
Рецепт трубочек с кремом
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 листа теста фило;
– 1 желток для смазывания;
крем:
– 2 белка;
– 50 миллилитров горячей воды;
– 150 граммов сахара.
Приготовление:
Нарежьте слоеное тесто полосками шириной примерно 2 сантиметра. Оберните ими металлические или фольговые формочки для трубочек.
Сверху смажьте заготовки желтком.
Выпекайте в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов, около 20 минут до румяной корочки.
Для приготовления крема всыпьте сахар в горячую воду и варите до загустения сиропа.
Отдельно взбейте белки до устойчивой пены, после чего тоненькой струйкой влейте в них горячий сироп, не прекращая взбивания еще 5 минут.
Когда трубочки остынут, аккуратно снимите их с форм и наполните кремом.
Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Концентрированное наслаждение: готовим медовик с Лилией Цвит.