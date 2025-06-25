Вернут в детство всех: легкий рецепт любимых трубочек с кремом

Это лакомство обожают как взрослые, так и дети. Трубочки с кремом стали легендарным десертом, который всегда желанный на каждом столе.

Трубочки с белковым кремом – это не просто ностальгия, но и замечательный вкус, который точно стоит воспроизводить как можно чаще. 24 Канал предлагает делать это с простым рецептом от портала "На пенсии". Интересно Его подают в ресторанах: салат, который превратит трапезу в празднование Рецепт трубочек с кремом Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 листа теста фило;

– 1 желток для смазывания;

крем:

– 2 белка;

– 50 миллилитров горячей воды;

– 150 граммов сахара. Приготовление: Нарежьте слоеное тесто полосками шириной примерно 2 сантиметра. Оберните ими металлические или фольговые формочки для трубочек. Сверху смажьте заготовки желтком. Выпекайте в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов, около 20 минут до румяной корочки. Для приготовления крема всыпьте сахар в горячую воду и варите до загустения сиропа. Отдельно взбейте белки до устойчивой пены, после чего тоненькой струйкой влейте в них горячий сироп, не прекращая взбивания еще 5 минут. Когда трубочки остынут, аккуратно снимите их с форм и наполните кремом. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой. Приятного аппетита! Концентрированное наслаждение: готовим медовик с Лилией Цвит.