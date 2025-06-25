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25 июня, 08:37
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Вернут в детство всех: легкий рецепт любимых трубочек с кремом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Трубочки с белковым кремом является популярным десертом, как любят взрослые и дети.
  • Их приготовление не требует много времени и усилий.

Это лакомство обожают как взрослые, так и дети. Трубочки с кремом стали легендарным десертом, который всегда желанный на каждом столе.

Трубочки с белковым кремом – это не просто ностальгия, но и замечательный вкус, который точно стоит воспроизводить как можно чаще. 24 Канал предлагает делать это с простым рецептом от портала "На пенсии".

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Рецепт трубочек с кремом

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 листа теста фило;
– 1 желток для смазывания;
крем:
– 2 белка;
– 50 миллилитров горячей воды;
– 150 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Нарежьте слоеное тесто полосками шириной примерно 2 сантиметра. Оберните ими металлические или фольговые формочки для трубочек.

  2. Сверху смажьте заготовки желтком.

  3. Выпекайте в духовке, предварительно нагретой до 180 градусов, около 20 минут до румяной корочки.

  4. Для приготовления крема всыпьте сахар в горячую воду и варите до загустения сиропа.

  5. Отдельно взбейте белки до устойчивой пены, после чего тоненькой струйкой влейте в них горячий сироп, не прекращая взбивания еще 5 минут.

  6. Когда трубочки остынут, аккуратно снимите их с форм и наполните кремом.

  7. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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