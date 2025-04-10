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10 апреля, 22:26
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Вы захотите съесть ее немедленно: рецепт творожной пасхи от Ярославского – она долго будет влажной

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пасха с творогом может стать вашим личным открытием. Не стоит бояться эксперимента – он пройдет под присмотром знаменитого шефа.

Влажная творожная пасха никогда не залеживается на несколько дней. Ее вкус нравится всем, поэтому ее съедят в первую очередь. 24 Канал предлагает воспроизвести ее по рецепту шефа Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт творожной паски от Ярославского

  • Время: 1 час + рост теста
  • Порций: 3 пасочки

Ингредиенты:
– 250 граммов молока;
– 20 граммов свежих дрожжей;
– 200 граммов сахара + 10 граммов ванильного;
– 1 яйцо + 3 желтка на тесто;
– 200 граммов творога кисломолочного сыра;
– 650 граммов муки;
– 120 граммов масла;
– 180 граммов изюма;
– цедра 1 лимона;
ореховая глазурь:
– 2 белка;
– 100 граммов лесных орехов;
– 140 граммов сахара;
– 40 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. Смешиваем теплое молоко, свежие дрожжи, сахар, яйца, творог и муку. Замешиваем тесто и даем ему постоять 30 минут.
  2. Затем добавляем холодное сливочное масло и цедру лимона. Хорошо вымешиваем. Накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 2 часа, чтобы тесто хорошо поднялось.
  3. Тесто может быть достаточно нежным, не стоит добавлять больше муки, но важно выбирать качественную муку для выпечки.
  4. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем в тонкий слой и расплющиваем руками. В середину кладем предварительно бланшированный или замоченный в коньяке изюм.
  5. Сворачиваем в шарик и ставим в смазанную маслом форму. Даем тесту хорошо подойти в теплом месте. Форма должна быть заполнена на 1/4, и для хорошего подъема ставим ее в духовку с сотейником кипятка.
  6. Отдельно готовим ореховую глазурь: измельчаем лесной орех почти до состояния муки, добавляем остальные ингредиенты и с помощью кондитерского мешка наносим глазурь на верхушку кулича, когда она подошла.
  7. Ставим кулич в разогретую духовку: сначала при температуре 170 градусов - 10 минут, затем снижаем до 160 градусов и выпекаем еще 25 минут.
  8. Вынимаем кулич, накрываем полотенцем и даем остыть. По желанию можно украсить ее из теста, но я предпочитаю более сладкую глазурь.

Приятного аппетита!

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