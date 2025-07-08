Ничем не хуже глинтвейна: как приготовить ароматную варенуху – подарок от предков
- Варенуха является традиционным украинским горячим напитком, аналогичным глинтвейну.
- С этим рецептом можно продолжить украинскую кулинарную традицию без лишних усилий.
Глинтвейн – едва ли не самый популярный горячий алкогольный напиток. Но и украинской кулинарной традиции есть что предложить, например, ароматную варенуху.
Душистая варенуха – это настоящий подарок от предков, который стоит научиться готовить. Этот особенный напиток пришел к нам сквозь поколения, поэтому важно передать его следующим поколениям. Он безалкогольный, поэтому подойдет даже детям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Рецепт безалкогольной варенухи
- Время: 6 часов
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 литра воды;
– 600 граммов сушеных яблок, груши, сливы или вишен;
– 3 палочки корицы;
– 6 звездочек кардамона;
– 10 звездочек гвоздики;
– 10 горошин душистого перца;
– 1 стручковый перец;
– сушеная кожура 1 лимона;
– 100 граммов меда.
Приготовление:
Сухофрукты тщательно промываем под проточной водой, заливаем чистой водой и доводим до кипения.
Затем снимаем с огня и оставляем настояться в теплом месте или на слабом огне на 15 – 30 минут.
Добавляем к напитку ароматные специи и повторно доводим до кипения.
Накрываем сосуд крышкой и ставим в духовку, разогретую до 80 градусов, на 2 часа.
После этого уменьшаем температуру до 40 градусов и оставляем узвар еще на 2 – 3 часа, чтобы настоялся, не доводя до кипения.
Вынимаем напиток из духовки. Варенуху можно подавать к столу, а вареные сухофрукты использовать для приготовления пирогов, вареников или сладких блюд.
Приятного аппетита!
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