Ничем не хуже глинтвейна: как приготовить ароматную варенуху – подарок от предков

Душистая варенуха – это настоящий подарок от предков, который стоит научиться готовить. Этот особенный напиток пришел к нам сквозь поколения, поэтому важно передать его следующим поколениям. Он безалкогольный, поэтому подойдет даже детям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 600 граммов сушеных яблок, груши, сливы или вишен;

– 3 палочки корицы;

– 6 звездочек кардамона;

– 10 звездочек гвоздики;

– 10 горошин душистого перца;

– 1 стручковый перец;

– сушеная кожура 1 лимона;

– 100 граммов меда.

Приготовление:

Сухофрукты тщательно промываем под проточной водой, заливаем чистой водой и доводим до кипения.

Затем снимаем с огня и оставляем настояться в теплом месте или на слабом огне на 15 – 30 минут.

Добавляем к напитку ароматные специи и повторно доводим до кипения.

Накрываем сосуд крышкой и ставим в духовку, разогретую до 80 градусов, на 2 часа.

После этого уменьшаем температуру до 40 градусов и оставляем узвар еще на 2 – 3 часа, чтобы настоялся, не доводя до кипения.