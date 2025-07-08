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8 июля, 19:40
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Ничем не хуже глинтвейна: как приготовить ароматную варенуху – подарок от предков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Варенуха является традиционным украинским горячим напитком, аналогичным глинтвейну.
  • С этим рецептом можно продолжить украинскую кулинарную традицию без лишних усилий.

Глинтвейн – едва ли не самый популярный горячий алкогольный напиток. Но и украинской кулинарной традиции есть что предложить, например, ароматную варенуху.

Душистая варенуха – это настоящий подарок от предков, который стоит научиться готовить. Этот особенный напиток пришел к нам сквозь поколения, поэтому важно передать его следующим поколениям. Он безалкогольный, поэтому подойдет даже детям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Рецепт безалкогольной варенухи

  • Время: 6 часов
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 3 литра воды;
– 600 граммов сушеных яблок, груши, сливы или вишен;
– 3 палочки корицы;
– 6 звездочек кардамона;
– 10 звездочек гвоздики;
– 10 горошин душистого перца;
– 1 стручковый перец;
– сушеная кожура 1 лимона;
– 100 граммов меда.

Приготовление:

  1. Сухофрукты тщательно промываем под проточной водой, заливаем чистой водой и доводим до кипения.

  2. Затем снимаем с огня и оставляем настояться в теплом месте или на слабом огне на 15 – 30 минут.

  3. Добавляем к напитку ароматные специи и повторно доводим до кипения.

  4. Накрываем сосуд крышкой и ставим в духовку, разогретую до 80 градусов, на 2 часа.

  5. После этого уменьшаем температуру до 40 градусов и оставляем узвар еще на 2 – 3 часа, чтобы настоялся, не доводя до кипения.

  6. Вынимаем напиток из духовки. Варенуху можно подавать к столу, а вареные сухофрукты использовать для приготовления пирогов, вареников или сладких блюд.

Приятного аппетита!

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