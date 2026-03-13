Пришло время зеленого борща: готовим и наслаждаемся без лишних хлопот

Зеленый борщ – это одно из обязательных блюд весны. Он вкусный, полезный и дарит так много удовольствия!

Зеленый борщ – это как глоток свежести и тепла после затяжной зимы. Он не требует усилий и затрат, а взамен порадует невероятным вкусом, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить вкусный зеленый борщ?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 литра куриного бульона;

– 2 яйца;

– 3 картофелины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 100 граммов щавеля;

– 20 граммов зелени;

– 30 граммов укропа;

– 1 лавровый лист;

– 4 горошинки душистого перца;

– соль, сметана по вкусу;

– 15 миллилитров растительного масла.

Любимый суп весны / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую, после чего сразу переложите в ледяную воду для легкой очистки. Тем временем подготовьте овощи: картофель нарежьте ровными кубиками, лук мелко нашинкуйте, а морковь измельчите с помощью крупной терки. Свежую зелень тщательно промойте под проточной водой и мелко порубите. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла и пассеруйте лук с морковью в течение пары минут до мягкости. Добавьте картофель, ваши любимые специи и влейте бульон. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться под крышкой на 20 минут. На финальном этапе очистите яйца, нарежьте их кубиками и отправьте в кастрюлю вместе с зеленью. Варите еще 5 минут, после чего добавьте сметану для нежной текстуры, прогрейте блюдо последнюю минуту и снимайте с плиты.

Как сварить насыщенный куриный бульон?

Важно использовать части птицы с большим количеством костей, суставов и соединительной ткани (крылышки, спинки, лапки), поскольку именно они дарят блюду ту самую "липкость" и глубокий вкус, советует портал Kwestia Smaku.

Начинайте готовить исключительно с холодной воды, это позволяет белкам растворяться постепенно, что делает жидкость прозрачной, а вкус – насыщенным. Варите бульон на самом минимальном огне, чтобы он едва "булькал". Интенсивное кипение сделает его мутным и придаст неприятный привкус вываренного жира.

Ввиду ваших кулинарных предпочтений, секрет ресторанного аромата кроется в "припекании" овощей. Перед тем как положить в кастрюлю лук и морковь, разрежьте их пополам и обжарьте на сухой сковородке до уверенных черных подпалов. Вместе с овощами добавьте стебли петрушки, лавровый лист и несколько горошин душистого перца.

Готовьте бульон не менее 1,5 – 2 часов, периодически снимая пену, а соль добавляйте только в конце. После завершения обязательно процедите его через мелкое сито или марлю.

