13 марта, 06:05
3

Пришло время зеленого борща: готовим и наслаждаемся без лишних хлопот

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Зеленый борщ – популярное весеннее блюдо, что легко готовится и имеет насыщенный вкус.
  • Для приготовления нужно 1,5 литра куриного бульона, яйца, картофель, лук, морковь, щавель, зелень, укроп, лавровый лист, душистый перец, соль, сметана и масло.

Зеленый борщ – это одно из обязательных блюд весны. Он вкусный, полезный и дарит так много удовольствия!

Зеленый борщ – это как глоток свежести и тепла после затяжной зимы. Он не требует усилий и затрат, а взамен порадует невероятным вкусом, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить вкусный зеленый борщ?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1,5 литра куриного бульона; 
– 2 яйца; 
– 3 картофелины; 
– 1 луковица; 
– 1 морковь; 
– 100 граммов щавеля; 
– 20 граммов зелени; 
– 30 граммов укропа; 
– 1 лавровый лист; 
– 4 горошинки душистого перца; 
– соль, сметана по вкусу; 
– 15 миллилитров растительного масла.

Любимый суп весны / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую, после чего сразу переложите в ледяную воду для легкой очистки.
  2. Тем временем подготовьте овощи: картофель нарежьте ровными кубиками, лук мелко нашинкуйте, а морковь измельчите с помощью крупной терки.
  3. Свежую зелень тщательно промойте под проточной водой и мелко порубите.
  4. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла и пассеруйте лук с морковью в течение пары минут до мягкости.
  5. Добавьте картофель, ваши любимые специи и влейте бульон.
  6. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться под крышкой на 20 минут.
  7. На финальном этапе очистите яйца, нарежьте их кубиками и отправьте в кастрюлю вместе с зеленью.
  8. Варите еще 5 минут, после чего добавьте сметану для нежной текстуры, прогрейте блюдо последнюю минуту и снимайте с плиты.

Как сварить насыщенный куриный бульон?

Важно использовать части птицы с большим количеством костей, суставов и соединительной ткани (крылышки, спинки, лапки), поскольку именно они дарят блюду ту самую "липкость" и глубокий вкус, советует портал Kwestia Smaku.

Начинайте готовить исключительно с холодной воды, это позволяет белкам растворяться постепенно, что делает жидкость прозрачной, а вкус – насыщенным. Варите бульон на самом минимальном огне, чтобы он едва "булькал". Интенсивное кипение сделает его мутным и придаст неприятный привкус вываренного жира.

Ввиду ваших кулинарных предпочтений, секрет ресторанного аромата кроется в "припекании" овощей. Перед тем как положить в кастрюлю лук и морковь, разрежьте их пополам и обжарьте на сухой сковородке до уверенных черных подпалов. Вместе с овощами добавьте стебли петрушки, лавровый лист и несколько горошин душистого перца.

Готовьте бульон не менее 1,5 – 2 часов, периодически снимая пену, а соль добавляйте только в конце. После завершения обязательно процедите его через мелкое сито или марлю.

