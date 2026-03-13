Пришло время зеленого борща: готовим и наслаждаемся без лишних хлопот
- Зеленый борщ – популярное весеннее блюдо, что легко готовится и имеет насыщенный вкус.
- Для приготовления нужно 1,5 литра куриного бульона, яйца, картофель, лук, морковь, щавель, зелень, укроп, лавровый лист, душистый перец, соль, сметана и масло.
Зеленый борщ – это одно из обязательных блюд весны. Он вкусный, полезный и дарит так много удовольствия!
Зеленый борщ – это как глоток свежести и тепла после затяжной зимы. Он не требует усилий и затрат, а взамен порадует невероятным вкусом, рассказывает портал Shuba.
Читайте также Эта панировка для рыбы не горит и не дымит: чем заменить привычную муку
Как приготовить вкусный зеленый борщ?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 литра куриного бульона;
– 2 яйца;
– 3 картофелины;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 100 граммов щавеля;
– 20 граммов зелени;
– 30 граммов укропа;
– 1 лавровый лист;
– 4 горошинки душистого перца;
– соль, сметана по вкусу;
– 15 миллилитров растительного масла.
Любимый суп весны / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую, после чего сразу переложите в ледяную воду для легкой очистки.
- Тем временем подготовьте овощи: картофель нарежьте ровными кубиками, лук мелко нашинкуйте, а морковь измельчите с помощью крупной терки.
- Свежую зелень тщательно промойте под проточной водой и мелко порубите.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла и пассеруйте лук с морковью в течение пары минут до мягкости.
- Добавьте картофель, ваши любимые специи и влейте бульон.
- Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться под крышкой на 20 минут.
- На финальном этапе очистите яйца, нарежьте их кубиками и отправьте в кастрюлю вместе с зеленью.
- Варите еще 5 минут, после чего добавьте сметану для нежной текстуры, прогрейте блюдо последнюю минуту и снимайте с плиты.
Как сварить насыщенный куриный бульон?
Важно использовать части птицы с большим количеством костей, суставов и соединительной ткани (крылышки, спинки, лапки), поскольку именно они дарят блюду ту самую "липкость" и глубокий вкус, советует портал Kwestia Smaku.
Начинайте готовить исключительно с холодной воды, это позволяет белкам растворяться постепенно, что делает жидкость прозрачной, а вкус – насыщенным. Варите бульон на самом минимальном огне, чтобы он едва "булькал". Интенсивное кипение сделает его мутным и придаст неприятный привкус вываренного жира.
Ввиду ваших кулинарных предпочтений, секрет ресторанного аромата кроется в "припекании" овощей. Перед тем как положить в кастрюлю лук и морковь, разрежьте их пополам и обжарьте на сухой сковородке до уверенных черных подпалов. Вместе с овощами добавьте стебли петрушки, лавровый лист и несколько горошин душистого перца.
Готовьте бульон не менее 1,5 – 2 часов, периодически снимая пену, а соль добавляйте только в конце. После завершения обязательно процедите его через мелкое сито или марлю.
Что еще вкусного приготовить?
Попробуйте оригинальную "Мимозу" без сардин и майонеза.
А еще обязательно стоит попробовать вареники по старинному рецепту.