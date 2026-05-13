Одуванчик зря называют сорняком: из него готовят варенье, салаты и другие блюда

Одуванчики ежегодно массово покрывают дворы, сады и обочины, но мало кто вспоминает, что из них готовят не только "мед", но и салаты, желе и домашнее варенье. Во многих странах это растение давно воспринимают не как сорняк, а как вполне нормальный ингредиент для весенней кухни.

Вкус у этого цветка совсем не резкий или "травяной". Наоборот – легкий, цветочный и очень необычный. И символично, что именно сейчас отмечают День одуванчика.

Можно ли есть листья одуванчика?

Одуванчик – это не только сорняк, но и вполне съедобное растение, информирует Forager chef. В пищу используют листья, цветы и даже корни. Лучше всего собирать молодые листья весной, пока они еще нежные и не слишком горькие. Их часто добавляют в салаты вместе с яйцами, картофелем, беконом или теплой заправкой.

Если вкус кажется слишком резким, зелень можно быстро протушить или обжарить с оливковым маслом и чесноком. После тепловой обработки листья становятся мягче и хорошо подходит для омлетов, супов, пирогов или запеканок.

Что делают с желтыми цветами одуванчика?

Цветы одуванчика тоже активно используют в кулинарии. Их могут жарить в кляре и подавать с медом или сладкими соусами. Также из желтых лепестков готовят сироп, который часто называют "медом" из одуванчика.

Еще один популярный вариант – настаивать цветы в яблочном уксусе для салатных заправок. А листья иногда перетирают с орехами, сыром, чесноком и оливковым маслом, получая что-то вроде зеленого песто.

Для чего используют корни одуванчика?

Корни одуванчика обычно высушивают, обжаривают и заваривают как напиток. Его вкус часто сравнивают с травяным или злаковым кофе. Также из корней и цветов готовят чай.

В то же время автор материала напоминает: собирать одуванчик нужно только в чистых местах, подальше от дорог, химической обработки и городских газонов.

Как приготовить варенье из одуванчика?

Такое варенье можно добавлять к чаю, блинам или даже сырникам, пишет Все рецепты.

Час : 1 час

Порцій: 4

Ингредиенты:

– 4 стакана лепестков одуванчика;

– 4 стакана воды;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 пакетик фруктового пектина;

– 800 граммов сахара.

Приготовление:

Для приготовления желе используйте только желтые лепестки одуванчика без зеленой части, поскольку она может давать горечь. Лепестки пересыпьте в большую миску или кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, после чего уменьшите огонь и проварите примерно 10 минут. Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте настаиваться на ночь или минимум на 8 часов. На следующий день процедите настой через мелкое сито или марлю, хорошо отжав лепестки. Полученную жидкость перелейте в кастрюлю, добавьте лимонный сок и фруктовый пектин. Поставьте на огонь и доведите до активного кипения, постоянно помешивая. После этого всыпьте сахар и снова доведите смесь до сильного кипения. Варите примерно 1 – 2 минуты, не прекращая помешивать. Горячее желе сразу разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном до остывания. После застывания желе приобретет красивый золотистый цвет и легкую цветочную нотку. Его можно подавать к тостам, блинам, сырникам или использовать как сладкое дополнение к десертам.

Что добавить к салату из одуванчика?

Если хотите попробовать новый и необычный вкус, стоит приготовить салат с одуванчиком, пишет Cookpad.

Час : 25 хвилин

Порцій: 4

Ингредиенты:

– 2 пучка молодых листьев одуванчика;

– 2 помидора;

– 2 куриных яйца;

– 1 банка консервированного тунца;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Молодые листья одуванчика хорошо промойте и замочите в холодной подсоленной воде примерно на 3 часа – это поможет убрать лишнюю горечь. Яйца отварите вкрутую в течение 7 – 9 минут, охладите, очистите и разрежьте каждое на 4 части. Помидоры нарежьте удобными кусочками. Для салата лучше брать верхнюю часть листьев одуванчика – она более нежная и менее горькая. Выложите листья на тарелку, сверху добавьте консервированный тунец, помидоры и яйца. Для соуса смешайте масло, соевый соус и лимонный сок, после чего полейте салат перед подачей.

Что делать с жидкостью от моцареллы?

Жидкость из-под моцареллы многие просто выливают, хотя ее часто используют итальянские повара. Она помогает сохранять нежную текстуру сыра и может стать полезной и на домашней кухне.

Ее добавляют в тесто, соусы или используют для хранения остатков моцареллы, чтобы сыр не пересыхал. И именно такие мелкие кухонные хитрости часто заметно влияют на вкус блюд.