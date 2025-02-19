"Не бойтесь фантазировать": рубленые котлетки в духовке, которые не стыдно подать и в ресторане

Аппетитные котлетки всегда желанные гости на нашем столе. А некоторые рецепты гарантируют, что они получатся просто непревзойденными.

Как уверяет суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко, не стоит бояться фантазии, ведь это возможность создать шедевр. По крайней мере, запеченные рубленые котлетки точно приблизят к этой цели. 24 Канал предлагает создать свой шедевр по рецепту, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт рубленых котлеток в духовке

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 1 помидор;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки муки;

– 200 граммов твердого сыра;

– 2 чайные ложки сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе и помидор на мелкие кусочки. Добавьте к ним сметану, яйцо, специи и муку. Хорошо перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты. Выкладывайте котлеты на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посыпьте натертым сыром и выпекайте 35 минут при температуре 200 градусов. Если желаете получить золотистую корочку, в конце выпекания на несколько минут включите режим гриля.

Приятного аппетита!

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