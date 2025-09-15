Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Родные не оставят ни крошки: аппетитный мясной рулет в лаваше на каждый день
15 сентября, 19:15
3

Родные не оставят ни крошки: аппетитный мясной рулет в лаваше на каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Лаваш позволяет создать вкусный рулет из мяса и сыра из доступных ингредиентов.
  • Такой рулет станет любимым блюдом, которое захотят есть каждый день.

Иногда бывает так сложно выбрать, чем вкусненьким порадовать родных. С этим рецептом все сомнения исчезнут навсегда!

Лаваш – это прекрасная возможность приготовить шедевр из доступных ингредиентов, ведь в качестве начинки могут быть любые ингредиенты! А если совместить мясо и сыр, то родные будут требовать готовить этот рулет каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Кстати Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра - советы от эксперта мирового уровня

Как сделать лаваш дома?

Зачем бежать в магазин и теряться среди десятков предложений, если лаваш легко можно сделать дома? Для этого надо минимум времени и копеечные ингредиенты, что демонстрирует в TikTok kruchkov_.

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты
– 125 миллилитров теплой воды;
– 220 граммов муки;
– пол чайной ложки соли.

Как сделать лаваш дома: видео

Приготовление:

  1. Соль растворяем в воде, вливаем в муку и замешиваем тесто. Оставляем отдохнуть на 5 минут.
  2. Замешиваем тесто еще 7 – 8 минут, делим на 4 части, формируем шарики и оставляем на 15 минут.
  3. Каждый шарик раскатываем как можно тоньше и жарим на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Как приготовить мясной рулет в лаваше?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– лаваш;
– 500 граммов фарша;
– 150 граммов сыра;
– 1 луковица;
– 1 помидор;
– 200 граммов сметаны;
– 150 граммов майонеза;
– полпучка зелени;
– соль и перец по вкусу;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезаем и немного обжариваем на растительном масле. Добавляем фарш и готовим примерно 10 минут, пока он не станет рассыпчатым. Солим, перчим и оставляем остывать.
  2. Зелень мелко шинкуем, сыр трем на терке, а с помидора снимаем кожуру и нарезаем его тонкими кружочками.
  3. Сметану соединяем с майонезом и хорошо перемешиваем.
  4. Лаваш разворачиваем. Вдоль одного края, немного отступив от боков, выкладываем фарш. Сверху раскладываем ломтики помидора, поливаем частью соуса, посыпаем зеленью и сыром. Затем аккуратно скручиваем лаваш в рулет.
  5. Перекладываем рулет в форму или на противень, сверху смазываем остатком соуса.
  6. Запекаем при температуре 170 – 180 градусов примерно 20 – 25 минут.

