Иногда бывает так сложно выбрать, чем вкусненьким порадовать родных. С этим рецептом все сомнения исчезнут навсегда!

Лаваш – это прекрасная возможность приготовить шедевр из доступных ингредиентов, ведь в качестве начинки могут быть любые ингредиенты! А если совместить мясо и сыр, то родные будут требовать готовить этот рулет каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Кстати Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра - советы от эксперта мирового уровня

Как сделать лаваш дома?

Зачем бежать в магазин и теряться среди десятков предложений, если лаваш легко можно сделать дома? Для этого надо минимум времени и копеечные ингредиенты, что демонстрирует в TikTok kruchkov_.

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 125 миллилитров теплой воды;

– 220 граммов муки;

– пол чайной ложки соли.

Как сделать лаваш дома: видео

Приготовление:

Соль растворяем в воде, вливаем в муку и замешиваем тесто. Оставляем отдохнуть на 5 минут. Замешиваем тесто еще 7 – 8 минут, делим на 4 части, формируем шарики и оставляем на 15 минут. Каждый шарик раскатываем как можно тоньше и жарим на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Как приготовить мясной рулет в лаваше?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– лаваш;

– 500 граммов фарша;

– 150 граммов сыра;

– 1 луковица;

– 1 помидор;

– 200 граммов сметаны;

– 150 граммов майонеза;

– полпучка зелени;

– соль и перец по вкусу;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем и немного обжариваем на растительном масле. Добавляем фарш и готовим примерно 10 минут, пока он не станет рассыпчатым. Солим, перчим и оставляем остывать. Зелень мелко шинкуем, сыр трем на терке, а с помидора снимаем кожуру и нарезаем его тонкими кружочками. Сметану соединяем с майонезом и хорошо перемешиваем. Лаваш разворачиваем. Вдоль одного края, немного отступив от боков, выкладываем фарш. Сверху раскладываем ломтики помидора, поливаем частью соуса, посыпаем зеленью и сыром. Затем аккуратно скручиваем лаваш в рулет. Перекладываем рулет в форму или на противень, сверху смазываем остатком соуса. Запекаем при температуре 170 – 180 градусов примерно 20 – 25 минут.

Чем еще удивить родных?