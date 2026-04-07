Бабушкин рулет с маком: традиционный рецепт на праздники

На пасхальном столе сладкое обычно не ограничивается одним куличом. После основных блюд всегда находится место для еще одного домашнего куска выпечки – особенно если это рулет с маком.

Его легко узнать еще по аромату, как только его разрезают, пишет "По-домашнему". В них есть все, что любят в праздничной домашней выпечке – нежное тесто, щедрая начинка и знакомый вкус.

Интересно Бутерброды по-львовски для пасхального стола: вкусная закуска, которую готовят годами

Как испечь маковый рулет?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов мака;

– 120 граммов сахара;

– 300 миллилитров молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 150 миллилитров теплого молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 15 граммов прессованных дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1 куриное яйцо;

– 50 граммов сливочного масла;

– 400 граммов муки;

– сливочное масло для смазывания рулета;

– 1 желток;

– 1 столовая ложка молока.

Этот десерт точно все узнают: смотрите видео

Приготовление:

Сначала приготовьте маковую начинку. Мак промойте холодной водой, переложите в кастрюлю, залейте молоком и варите на небольшом огне примерно 40 минут, периодически помешивая. Затем хорошо отожмите через марлю или другую чистую ткань, чтобы масса стала более сухой. Переложите мак в миску, измельчите блендером, добавьте сахар и мягкое сливочное масло, после чего хорошо перемешайте. Для опары в миску влейте теплое молоко, добавьте прессованные дрожжи и сахар. Все перемешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 10 минут. Далее к опаре добавьте сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и растопленное охлажденное сливочное масло. Перемешайте и постепенно всыпайте просеянную муку. Ее может понадобиться немного больше или меньше, в зависимости от качества. Вымешивайте тесто примерно 10 минут, пока оно не станет мягким, однородным и эластичным. Миску смажьте растительным маслом, переложите туда тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Когда тесто подойдет, обомните его и оставьте еще на 5 минут под миской. Затем раскатайте в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 миллиметров. На половину теста выложите маковую начинку и разровняйте ее лопаткой. Нижнюю часть теста разрежьте на полоски, при этом важно, чтобы их количество было четным. По две полоски скрутите между собой в жгутики. Сформируйте рулет, края хорошо защипните и переложите его на противень, застеленный пергаментом. Накройте рулет и оставьте еще на 25 минут для подъема. После этого смажьте его желтком, смешанным с молоком, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 – 30 минут. Горячий рулет сразу смажьте растопленным сливочным маслом.

Как быстро сварить мак?

Чтобы быстро сварить мак, его сначала надо хорошо промыть, а затем залить кипятком хотя бы на 20 – 30 минут, информирует Beszamel. После этого вода уже частично размягчает зерна, и дальнейшая варка занимает меньше времени. Далее мак снова заливают чистой водой, доводят до кипения и варят примерно 20 – 30 минут на малом огне. Если не замочить его заранее, процесс будет дольше, а сам мак может остаться жестковатым.

Есть еще один практический совет – не варить мак "про запас" слишком долго. Если зерна уже стали мягче, а вода почти впиталась, этого достаточно. Потом мак лучше отцедить и дать ему хорошо стечь, чтобы начинка не получилась водянистой.

А если нужно еще быстрее, некоторые хозяйки просто запаривают его кипятком несколько раз без долгой варки – это удобный вариант для рулетов, булочек и коржей, где мак потом еще дополнительно перетирают или перебивают.

Что еще вкусного приготовить?