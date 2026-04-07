Бабусин рулет з маком: традиційний рецепт на свята

На великодньому столі солодке зазвичай не обмежується однією паскою. Після основних страв завжди знаходиться місце для ще одного домашнього шматка випічки – особливо якщо це рулет із маком.

Його легко впізнати ще за ароматом, щойно його розрізають, пише "По-домашньому". В них є все, що люблять у святковій домашній випічці – ніжне тісто, щедра начинка й знайомий смак.

Як впекти маковий рулет?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів маку;

– 120 грамів цукру;

– 300 мілілітрів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 150 мілілітрів теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 15 грамів пресованих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1 куряче яйце;

– 50 грамів вершкового масла;

– 400 грамів борошна;

– вершкове масло для змащування рулету;

– 1 жовток;

– 1 столова ложка молока.

Приготування:

Спершу приготуйте макову начинку. Мак промийте холодною водою, перекладіть у каструлю, залийте молоком і варіть на невеликому вогні приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи. Потім добре відіжміть через марлю або іншу чисту тканину, щоб маса стала сухішою. Перекладіть мак у миску, подрібніть блендером, додайте цукор і м’яке вершкове масло, після чого добре перемішайте. Для опари в миску влийте тепле молоко, додайте пресовані дріжджі та цукор. Усе перемішайте, накрийте й залиште в теплому місці на 10 хвилин. Далі до опари додайте цукор, сіль, ванільний цукор, яйце та розтоплене охолоджене вершкове масло. Перемішайте й поступово всипайте просіяне борошно. Його може знадобитися трохи більше або менше, залежно від якості. Вимішуйте тісто приблизно 10 хвилин, поки воно не стане м’яким, однорідним і еластичним. Миску змастіть олією, перекладіть туди тісто, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину. Коли тісто підійде, обімніть його й залиште ще на 5 хвилин під мискою. Потім розкачайте в прямокутний пласт товщиною приблизно 5 міліметрів. На половину тіста викладіть макову начинку та розрівняйте її лопаткою. Нижню частину тіста розріжте на смужки, при цьому важливо, щоб їхня кількість була парною. По дві смужки скрутіть між собою у джгутики. Сформуйте рулет, краї добре защипніть і перекладіть його на деко, застелене пергаментом. Накрийте рулет і залиште ще на 25 хвилин для підйому. Після цього змастіть його жовтком, змішаним із молоком, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 25 – 30 хвилин. Гарячий рулет одразу змастіть розтопленим вершковим маслом.

Як швидко зварити мак?

Щоб швидко зварити мак, його спершу треба добре промити, а потім залити окропом хоча б на 20 – 30 хвилин, інформує Beszamel. Після цього вода вже частково розм’якшує зерна, і подальше варіння займає менше часу. Далі мак знову заливають чистою водою, доводять до кипіння і варять приблизно 20 – 30 хвилин на малому вогні. Якщо не замочити його заздалегідь, процес буде довшим, а сам мак може залишитися жорсткуватим.

Є ще одна практична порада – не варити мак "про запас" занадто довго. Якщо зерна вже стали м’якшими, а вода майже вбралася, цього достатньо. Потім мак краще відцідити і дати йому добре стекти, щоб начинка не вийшла водянистою.

А якщо потрібно ще швидше, деякі господині просто запарюють його окропом кілька разів без довгого варіння – це зручний варіант для рулетів, булочок і коржів, де мак потім ще додатково перетирають або перебивають.

