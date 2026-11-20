Первые праздничные рецепты года: такой оригинальной подачи "Шубы", как у вас, никто не сделает
Подготовка к зимним праздникам традиционно начинается с поиска эффектных идей для праздничного стола, и первыми в праздничное меню всегда возвращаются проверенные годами фавориты в новом исполнении.
Привычную "Сельдь под шубой" в глубокой салатнице легко превратить в ресторанную холодную закуску с такой оригинальной подачей, какой ваши гости еще точно не видели – достаточно сформировать блюдо в виде плотного яркого рулета, советует инстаграм valya__saenko.
В этом рецепте классическое блюдо получает два важных усовершенствования: все овощи предварительно запекаются в фольге, чтобы салат сохранял безупречную форму без лишней влаги, а вместо тяжелого майонеза слои соединяет нежный соус из крем-сыра и белого хрена.
Как приготовить "Шубу в рулете"?
- Время: 1 час + стабилизация
- Порций: 6
Ингредиенты:
овощная основа и начинка:
– 2 большие свеклы;
– 3 средних картофелины;
– 2 морковки;
– 3 куриных яйца;
– 250 граммов филе слабосоленой сельди;
– 1/2 чайной ложки соли;
пикантный соус:
– 150 граммов майонеза;
– 50 граммов сливочного крем-сыра;
– 20 граммов белого столового хрена.
Такую "Шубу" стоит приготовить: смотрите видео
Приготовление:
- Заверните свеклу, картофель и морковь в фольгу и запеките в духовке при температуре 180 градусов до полной мягкости, после чего полностью остудите и очистите.
- Яйца сварите вкрутую в течение 9 минут и очистите от скорлупы, а филе сельди проверьте на наличие мелких косточек и нарежьте аккуратными тонкими полосками.
- Натрите свеклу, морковь, картофель и яйца на мелкой терке в отдельные миски, слегка отжав лишний сок из свеклы.
- Для соуса перемешайте венчиком или ложкой майонез, крем-сыр и белый хрен до гладкой однородной консистенции, а затем смешайте натертый картофель с 2 столовыми ложками этого соуса и щепоткой соли – именно он создаст прочный внутренний каркас рулета.
- Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой в 2 слоя с запасом по краям, выложите свеклу ровным плотным прямоугольником и тонко смажьте соусом.
- Следующим слоем с небольшим отступом от краев распределите морковь, затем выложите тертые яйца, слегка посолите их и смажьте соусом, сверху положите подготовленную картофельную массу, а по центру в ряд выложите кусочки сельди.
- Поднимая края пищевой пленки, осторожно и плотно сверните слои в тугой рулет, завяжите концы пленки как конфету и уложите закуску в холодильник минимум на 8 часов.
- Перед подачей на стол снимите пленку, нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра и украсьте свежей зеленью.
Почему запеченные овощи делают рулет идеальным
Для рулетной подачи "Шубы" запекание овощей в духовке вместо привычной варки в воде имеет решающее значение. Во время варки корнеплоды впитывают много влаги, поэтому натертая свекла начинает активно пускать сок, окрашивает соседние слои в розовый цвет и размочивает форму рулета.
Запеченные же свекла, картофель и морковь сохраняют естественную плотность, насыщенный сладковатый вкус и максимальную концентрацию крахмала, поэтому рулет легко скручивается, не разваливается при нарезке и сохраняет четкий контрастный рисунок на срезе.