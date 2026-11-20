Цікавий спосіб подати "Шубу" / Скриншот з відео valya__saenko
Підготовка до зимових свят традиційно починається з пошуку ефектних ідей для застілля, і першими до святкового меню завжди повертаються перевірені роками фаворити у свіжому виконанні.
Звичний "Оселедець під шубою" у глибокому салатнику легко перетворити на ресторанну холодну закуску, такої оригінальної подачі якої ваші гості ще точно не бачили – достатньо зібрати страву у вигляді щільного яскравого рулету, радить інстаграм valya__saenko.
У цьому рецепті класика отримує 2 важливі вдосконалення: усі овочі попередньо запікаються у фользі, щоб салат тримав бездоганну форму без зайвої вологи, а замість важкого майонезу шари поєднує ніжний соус із крем-сиром і білим хріном.
Як приготувати "Шубу в рулеті"?
- Час: 1 година + стабілізація
- Порцій: 6
Інгредієнти:
овочева основа та начинка:
– 2 великі буряки;
– 3 середні картоплини;
– 2 морквини;
– 3 курячі яйця;
– 250 грамів філе слабосолоного оселедця;
– 1/2 чайної ложки солі;
пікантний соус:
– 150 грамів майонезу;
– 50 грамів вершкового крем-сиру;
– 20 грамів білого столового хріну.
Таку "Шубу" варто буде приготувати: дивіться відео
Приготування:
- Загорніть буряк, картоплю та моркву у фольгу й запечіть у духовці за температури 180 градусів до повної м'якості, після чого повністю охолодіть та очистьте.
- Яйця зваріть круто протягом 9 хвилин і очистьте від шкаралупи, а філе оселедця перевірте на наявність дрібних кісточок і наріжте акуратними тонкими смужками.
- Натріть буряк, моркву, картоплю та яйця на дрібній тертці в окремі миски, злегка відтиснувши зайвий сік із буряка.
- Для соусу перемішайте вінчиком або ложкою майонез, крем-сир і білий хрін до гладкої однорідної консистенції, а потім з'єднайте натерту картоплю з 2 столовими ложками цього соусу та дрібкою солі – саме вона створить міцний внутрішній каркас рулету.
- Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою в 2 шари з запасом по краях, викладіть рівним щільним прямокутником буряк і тоненько змастіть соусом.
- Наступним шаром із невеликим відступом від країв розподіліть моркву, далі викладіть терті яйця, злегка підсоліть їх і змастіть соусом, поверх покладіть підготовлену картопляну масу, а по центру в ряд викладіть шматочки оселедця.
- Піднімаючи краї харчової плівки, обережно та щільно згорніть шари в тугий рулет, зав'яжіть кінці плівки як цукерку й приберіть закуску в холодильник мінімум на 8 годин.
- Перед подачею на стіл зніміть плівку, наріжте рулет гострим ножем на порційні шматочки завтовшки 2 – 3 сантиметри й прикрасьте свіжою зеленню.
Чому запечені овочі роблять рулет ідеальним
Для рулетної подачі "Шуби" запікання овочів у духовці замість звичного варіння у воді має вирішальне значення. Під час варіння коренеплоди вбирають багато вологи, через що натертий буряк починає активно пускати сік, зафарбовує сусідні шари в рожевий колір і розмочує форму рулету.
Запечені ж буряк, картопля та морква зберігають природну щільність, насичений солодкуватий смак і максимальну концентрацію крохмалю, завдяки чому рулет легко скручується, не розвалюється під час нарізання й тримає чіткий контрастний малюнок на зрізі.
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