Звичний "Оселедець під шубою" у глибокому салатнику легко перетворити на ресторанну холодну закуску, такої оригінальної подачі якої ваші гості ще точно не бачили – достатньо зібрати страву у вигляді щільного яскравого рулету, радить інстаграм valya__saenko.

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У цьому рецепті класика отримує 2 важливі вдосконалення: усі овочі попередньо запікаються у фользі, щоб салат тримав бездоганну форму без зайвої вологи, а замість важкого майонезу шари поєднує ніжний соус із крем-сиром і білим хріном.

Як приготувати "Шубу в рулеті"?

Час : 1 година + стабілізація

: 1 година + стабілізація Порцій: 6

Інгредієнти:

овочева основа та начинка:

– 2 великі буряки;

– 3 середні картоплини;

– 2 морквини;

– 3 курячі яйця;

– 250 грамів філе слабосолоного оселедця;

– 1/2 чайної ложки солі;

пікантний соус:

– 150 грамів майонезу;

– 50 грамів вершкового крем-сиру;

– 20 грамів білого столового хріну.

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Таку "Шубу" варто буде приготувати: дивіться відео

Приготування:

Загорніть буряк, картоплю та моркву у фольгу й запечіть у духовці за температури 180 градусів до повної м'якості, після чого повністю охолодіть та очистьте. Яйця зваріть круто протягом 9 хвилин і очистьте від шкаралупи, а філе оселедця перевірте на наявність дрібних кісточок і наріжте акуратними тонкими смужками. Натріть буряк, моркву, картоплю та яйця на дрібній тертці в окремі миски, злегка відтиснувши зайвий сік із буряка. Для соусу перемішайте вінчиком або ложкою майонез, крем-сир і білий хрін до гладкої однорідної консистенції, а потім з'єднайте натерту картоплю з 2 столовими ложками цього соусу та дрібкою солі – саме вона створить міцний внутрішній каркас рулету. Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою в 2 шари з запасом по краях, викладіть рівним щільним прямокутником буряк і тоненько змастіть соусом. Наступним шаром із невеликим відступом від країв розподіліть моркву, далі викладіть терті яйця, злегка підсоліть їх і змастіть соусом, поверх покладіть підготовлену картопляну масу, а по центру в ряд викладіть шматочки оселедця. Піднімаючи краї харчової плівки, обережно та щільно згорніть шари в тугий рулет, зав'яжіть кінці плівки як цукерку й приберіть закуску в холодильник мінімум на 8 годин. Перед подачею на стіл зніміть плівку, наріжте рулет гострим ножем на порційні шматочки завтовшки 2 – 3 сантиметри й прикрасьте свіжою зеленню.

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Чому запечені овочі роблять рулет ідеальним

Для рулетної подачі "Шуби" запікання овочів у духовці замість звичного варіння у воді має вирішальне значення. Під час варіння коренеплоди вбирають багато вологи, через що натертий буряк починає активно пускати сік, зафарбовує сусідні шари в рожевий колір і розмочує форму рулету.

Запечені ж буряк, картопля та морква зберігають природну щільність, насичений солодкуватий смак і максимальну концентрацію крохмалю, завдяки чому рулет легко скручується, не розвалюється під час нарізання й тримає чіткий контрастний малюнок на зрізі.