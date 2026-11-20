Привычный "Сельдь под шубой" в глубокой салатнице легко превратить в ресторанную холодную закуску, такую оригинальную подачу которой ваши гости еще точно не видели – достаточно сформировать блюдо в виде плотного яркого рулета, советует инстаграм valya__saenko.

Adv

В этом рецепте классическое блюдо получает два важных усовершенствования: все овощи предварительно запекаются в фольге, чтобы салат сохранял безупречную форму без лишней влаги, а вместо тяжелого майонеза слои соединяет нежный соус из крем-сыра и белого хрена.

Как приготовить "Шубу в рулете"?

Время : 1 час + стабилизация

: 1 час + стабилизация Порций: 6

Ингредиенты:

овощная основа и начинка:

– 2 большие свеклы;

– 3 средних картофелины;

– 2 морковки;

– 3 куриных яйца;

– 250 граммов филе слабосоленой сельди;

– 1/2 чайной ложки соли;

пикантный соус:

– 150 граммов майонеза;

– 50 граммов сливочного крем-сыра;

– 20 граммов белого столового хрена.

Реклама

Такую "Шубу" стоит приготовить: смотрите видео

Приготовление:

Заверните свеклу, картофель и морковь в фольгу и запеките в духовке при температуре 180 градусов до полной мягкости, после чего полностью остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую в течение 9 минут и очистите от скорлупы, а филе сельди проверьте на наличие мелких косточек и нарежьте аккуратными тонкими полосками. Натрите свеклу, морковь, картофель и яйца на мелкой терке в отдельные миски, слегка отжав лишний сок из свеклы. Для соуса перемешайте венчиком или ложкой майонез, крем-сыр и белый хрен до гладкой однородной консистенции, а затем смешайте натертый картофель с 2 столовыми ложками этого соуса и щепоткой соли – именно она создаст прочный внутренний каркас рулета. Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой в 2 слоя с запасом по краям, выложите свеклу ровным плотным прямоугольником и тонко смажьте соусом. Следующим слоем с небольшим отступом от краев распределите морковь, затем выложите тертые яйца, слегка посолите их и смажьте соусом, сверху положите подготовленную картофельную массу, а по центру в ряд выложите кусочки сельди. Поднимая края пищевой пленки, осторожно и плотно сверните слои в тугой рулет, завяжите концы пленки как конфету и уложите закуску в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей на стол снимите пленку, нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра и украсьте свежей зеленью.

Реклама

Почему запеченные овощи делают рулет идеальным

Для рулетной подачи "Шубы" запекание овощей в духовке вместо привычного варки в воде имеет решающее значение. Во время варки корнеплоды впитывают много влаги, поэтому натертая свекла начинает активно пускать сок, окрашивает соседние слои в розовый цвет и размочивает форму рулета.

Запеченные же свекла, картофель и морковь сохраняют естественную плотность, насыщенный сладковатый вкус и максимальную концентрацию крахмала, поэтому рулет легко скручивается, не разваливается при нарезке и сохраняет четкий контрастный рисунок на срезе.