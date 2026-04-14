Самый вкусный рулет с ветчиной и сыром: на перекус вы будете готовить только его

14 апреля, 23:42
3

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рулет с ветчиной и сыром готовится из слоеного теста, ветчины, сыра, кетчупа, консервированной кукурузы, яйца и кунжута.
  • Для лучшего результата следует выбрать правильный сорт сыра, который хорошо плавится.

Есть блюда, которые просто никогда не надоедают, сколько бы вы их ни съели. Ветчина и сыр в слоеном тесте - это именно та история.

Ветчина и сыр создают идеальный вкусовой дуэт, который уместен везде и всегда. Заворачиваем его в слоеное тесто – и от рулета совсем скоро не останется ни кусочка, рассказывает TikTok Gotuyemo_vdoma.

Как приготовить рулет с ветчиной и сыром?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 3 листа слоеного теста;
– кетчуп;
– ветчина;
– сыр твёрдый;
– кукуруза консервированная;
– яйцо (для смазывания);
– кунжут.

Приготовление:

  1. Раскатайте листы готового теста и скрепите три заготовки между собой так, чтобы образовалась одна сплошная большая основа.
  2. Равномерно покройте поверхность слоем кетчупа, создавая базу для начинки.
  3. Далее распределите измельченную ветчину, притрусите ее натертым сыром и добавьте сладкую кукурузу.
  4. Для лучшей вязкости добавьте сверху еще один щедрый слой сыра. Осторожно сверните пласт в плотный рулет.
  5. Готовую заготовку переместите на противень для запекания, смажьте взбитым яйцом для золотистого блеска и задекорируйте кунжутом.
  6. Готовьте в духовке при 180 градусов ориентировочно 25 – 30 минут, пока изделие хорошо не подрумянится.

Какой сыр лучше всего плавится?

Для идеального плавления лучше всего выбирать сыры с высоким содержанием влаги и жира, такие как Моцарелла, Гауда или Эмменталь. Моцарелла ценится за свою способность образовывать длинные эластичные нити, что идеально для пиццы, тогда как Гауда и Эдам плавятся равномерным мягким слоем, рассказывает Noizz.

Также отличным вариантом является Чеддер, он становится очень пластичным и добавляет блюду насыщенного сливочного вкуса, хотя при перегревании может выделять немного жира. Отдельное место занимают элитные "плавкие" сорта, например, Грюер или Раклет, которые традиционно используют для фондю из-за их способности превращаться в шелковистую однородную массу.

