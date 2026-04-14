Самый вкусный рулет с ветчиной и сыром: на перекус вы будете готовить только его
- Рулет с ветчиной и сыром готовится из слоеного теста, ветчины, сыра, кетчупа, консервированной кукурузы, яйца и кунжута.
- Для лучшего результата следует выбрать правильный сорт сыра, который хорошо плавится.
Есть блюда, которые просто никогда не надоедают, сколько бы вы их ни съели. Ветчина и сыр в слоеном тесте - это именно та история.
Ветчина и сыр создают идеальный вкусовой дуэт, который уместен везде и всегда. Заворачиваем его в слоеное тесто – и от рулета совсем скоро не останется ни кусочка, рассказывает TikTok Gotuyemo_vdoma.
Как приготовить рулет с ветчиной и сыром?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 листа слоеного теста;
– кетчуп;
– ветчина;
– сыр твёрдый;
– кукуруза консервированная;
– яйцо (для смазывания);
– кунжут.
Приготовление:
- Раскатайте листы готового теста и скрепите три заготовки между собой так, чтобы образовалась одна сплошная большая основа.
- Равномерно покройте поверхность слоем кетчупа, создавая базу для начинки.
- Далее распределите измельченную ветчину, притрусите ее натертым сыром и добавьте сладкую кукурузу.
- Для лучшей вязкости добавьте сверху еще один щедрый слой сыра. Осторожно сверните пласт в плотный рулет.
- Готовую заготовку переместите на противень для запекания, смажьте взбитым яйцом для золотистого блеска и задекорируйте кунжутом.
- Готовьте в духовке при 180 градусов ориентировочно 25 – 30 минут, пока изделие хорошо не подрумянится.
Какой сыр лучше всего плавится?
Для идеального плавления лучше всего выбирать сыры с высоким содержанием влаги и жира, такие как Моцарелла, Гауда или Эмменталь. Моцарелла ценится за свою способность образовывать длинные эластичные нити, что идеально для пиццы, тогда как Гауда и Эдам плавятся равномерным мягким слоем, рассказывает Noizz.
Также отличным вариантом является Чеддер, он становится очень пластичным и добавляет блюду насыщенного сливочного вкуса, хотя при перегревании может выделять немного жира. Отдельное место занимают элитные "плавкие" сорта, например, Грюер или Раклет, которые традиционно используют для фондю из-за их способности превращаться в шелковистую однородную массу.