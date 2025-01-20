Ваши родные забудут о выпечке из магазина: готовим ароматный рулет с ветчиной и сыром

Ветчина и сыр – это дуэт, который нравится абсолютно всем. Стоит добавить к нему нежное тесто, и результат будет просто непревзойденным.

Ломтики ветчины и сыра в ароматном тесте – лучшей выпечки для родных и не придумаешь. 24 Канал предлагает порадовать своих родных, воспользовавшись рецептом портала "Пательня". Интересно Идеальное сочетание: готовим салат "Сказка" с курочкой и шампиньонами Рецепт рулета с ветчиной и сыром Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– тесто для пиццы;

– 8 – 10 ломтиков ветчины;

– 8 – 10 ломтиков салями;

– 8 – 10 ломтиков пепперони;

– 4 – 6 ломтиков сыра;

– 4 – 6 ломтиков моцареллы;

– 8 – 10 листочков базилика;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка орегано;

– томатный соус – для подачи. Приготовление: Раскатайте тесто для пиццы в прямоугольный пласт и выложите его на противень, застеленный бумагой для выпекания. Первым слоем на тесто выложите ветчину, салями и пепперони. Следующим слоем выложите сыр, затем базилик, снова сыр и базилик. Острым ножом сделайте надрезы с обеих сторон прямоугольника и переплетите их, чтобы получилась косичка. Сбрызните оливковым маслом и присыпьте орегано. Выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов. Подавайте с томатным соусом. Приятного аппетита! Его любят все: готовим аппетитный салат "Сказка".