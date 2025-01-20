Ваши родные забудут о выпечке из магазина: готовим ароматный рулет с ветчиной и сыром
Ветчина и сыр – это дуэт, который нравится абсолютно всем. Стоит добавить к нему нежное тесто, и результат будет просто непревзойденным.
Ломтики ветчины и сыра в ароматном тесте – лучшей выпечки для родных и не придумаешь. 24 Канал предлагает порадовать своих родных, воспользовавшись рецептом портала "Пательня".
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Рецепт рулета с ветчиной и сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– тесто для пиццы;
– 8 – 10 ломтиков ветчины;
– 8 – 10 ломтиков салями;
– 8 – 10 ломтиков пепперони;
– 4 – 6 ломтиков сыра;
– 4 – 6 ломтиков моцареллы;
– 8 – 10 листочков базилика;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка орегано;
– томатный соус – для подачи.
Приготовление:
- Раскатайте тесто для пиццы в прямоугольный пласт и выложите его на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Первым слоем на тесто выложите ветчину, салями и пепперони.
- Следующим слоем выложите сыр, затем базилик, снова сыр и базилик.
- Острым ножом сделайте надрезы с обеих сторон прямоугольника и переплетите их, чтобы получилась косичка.
- Сбрызните оливковым маслом и присыпьте орегано.
- Выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов.
- Подавайте с томатным соусом.
Приятного аппетита!
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