5 сентября, 20:27
2

Ему не страшна никакая смена моды: салат из баклажанов на зиму – порция наслаждения в банке

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат из баклажанов на зиму является простым в приготовлении и может быть сохранен на всю зиму.
  • Основные ингредиенты: баклажаны, болгарский перец, помидоры, перец чили, чеснок, соль, сахар, уксус, масло.

Салат с баклажанами это не просто блюдо, а особый вид кулинарного искусства. Хорошие новости: его легко можно сохранить на всю зиму!

Этот пикантный салат из баклажанов просто невозможно обойти вниманием. Он крайне прост в приготовлении и станет не просто закуской на каждый день, а звездой праздничного стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Тростянец.City".

Как заготовить салат из баклажанов на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций:4

Ингредиенты
– 1,5 килограмма баклажанов;
– 350 граммов болгарского перца;
– 350 граммов помидоров;
– 2 перца чили;
– 7 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Баклажаны моем, нарезаем кружочками, пересыпаем солью и заливаем холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи.
  2. Накрываем тарелкой, сверху ставим пресс. Через 10 минут обжариваем баклажаны на растительном масле до золотистой корочки.
  3. Помидоры и сладкий перец пропускаем через мясорубку, чили и чеснок натираем на терке.
  4. Все измельченные овощи выкладываем в кастрюлю, добавляем сахар, соль и масло. Перемешиваем и держим на слабом огне 5 – 7 минут.
  5. Добавляем обжаренные баклажаны к овощной массе, перемешиваем и раскладываем смесь в стерильные банки. Закручиваем крышками.

Приятного аппетита!

Когда лучше всего делать закрутки в сентябре?

  • По лунному календарю наиболее благоприятные дни для консервации будут во второй половине месяца.
  • 8, 9 и 10 сентября лучше не готовить запасов на зиму.