Этот пикантный салат из баклажанов просто невозможно обойти вниманием. Он крайне прост в приготовлении и станет не просто закуской на каждый день, а звездой праздничного стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Тростянец.City".

Как заготовить салат из баклажанов на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций:4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма баклажанов;

– 350 граммов болгарского перца;

– 350 граммов помидоров;

– 2 перца чили;

– 7 зубчиков чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 50 миллилитров уксуса;

– растительное масло.

Приготовление:

Баклажаны моем, нарезаем кружочками, пересыпаем солью и заливаем холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Накрываем тарелкой, сверху ставим пресс. Через 10 минут обжариваем баклажаны на растительном масле до золотистой корочки. Помидоры и сладкий перец пропускаем через мясорубку, чили и чеснок натираем на терке. Все измельченные овощи выкладываем в кастрюлю, добавляем сахар, соль и масло. Перемешиваем и держим на слабом огне 5 – 7 минут. Добавляем обжаренные баклажаны к овощной массе, перемешиваем и раскладываем смесь в стерильные банки. Закручиваем крышками.

Приятного аппетита!

