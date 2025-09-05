Этот пикантный салат из баклажанов просто невозможно обойти вниманием. Он крайне прост в приготовлении и станет не просто закуской на каждый день, а звездой праздничного стола, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Тростянец.City".
Читайте также Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек
Как заготовить салат из баклажанов на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций:4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма баклажанов;
– 350 граммов болгарского перца;
– 350 граммов помидоров;
– 2 перца чили;
– 7 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса;
– растительное масло.
Приготовление:
- Баклажаны моем, нарезаем кружочками, пересыпаем солью и заливаем холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи.
- Накрываем тарелкой, сверху ставим пресс. Через 10 минут обжариваем баклажаны на растительном масле до золотистой корочки.
- Помидоры и сладкий перец пропускаем через мясорубку, чили и чеснок натираем на терке.
- Все измельченные овощи выкладываем в кастрюлю, добавляем сахар, соль и масло. Перемешиваем и держим на слабом огне 5 – 7 минут.
- Добавляем обжаренные баклажаны к овощной массе, перемешиваем и раскладываем смесь в стерильные банки. Закручиваем крышками.
Приятного аппетита!
Когда лучше всего делать закрутки в сентябре?
- По лунному календарю наиболее благоприятные дни для консервации будут во второй половине месяца.
- 8, 9 и 10 сентября лучше не готовить запасов на зиму.