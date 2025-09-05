Цей пікантний салат з баклажанів просто неможливо оминути увагою. Він вкрай простий у приготуванні та стане не просто закускою на кожен день, а зіркою святкового столу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Тростянець.City".
Як заготувати салат з баклажанів на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій:4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма баклажанів;
– 350 грамів болгарського перцю;
– 350 грамів помідорів;
– 2 перці чилі;
– 7 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 50 мілілітрів оцту;
– олія.
Приготування:
- Баклажани миємо, нарізаємо кружальцями, пересипаємо сіллю та заливаємо холодною водою так, щоб вона повністю вкривала овочі.
- Накриваємо тарілкою, зверху ставимо прес. Через 10 хвилин обсмажуємо баклажани на олії до золотистої скоринки.
- Помідори та солодкий перець пропускаємо через м’ясорубку, чилі й часник натираємо на тертці.
- Усі подрібнені овочі викладаємо в каструлю, додаємо цукор, сіль та олію. Перемішуємо й тримаємо на слабкому вогні 5 – 7 хвилин.
- Додаємо обсмажені баклажани до овочевої маси, перемішуємо й розкладаємо суміш у стерильні банки. Закручуємо кришками.
Смачного!
Коли найкраще робити закрутки у вересні?
- За місячним календарем найбільш сприятливі дні для консервації будуть в другій половині місяця.
- 8, 9 та 10 вересня краще не готувати запасів на зиму.