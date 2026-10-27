27 октября, 18:30
Тот самый вкус из школьной столовой: простой капустный салат "Хрустик" с секретной заправкой
Простой салат из белокочанной капусты и моркови, знакомый каждому по школьным столовым, подкупает своей сочностью и ярким кисло-сладким балансом. Это тот самый воспоминание, которое точно стоит повторить!
Здесь нет сложных соусов или дорогих ингредиентов, а весь секрет заключается в правильном соотношении сахара, соли и уксуса, а также в кратковременном настаивании в холоде. Салат идеально дополняет жареный или пюре из картофеля, рассыпчатые каши и домашние мясные котлеты.
Как приготовить салат "Хрустик"?
- Время: 10 минут + настаивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 550 граммов белокочанной капусты;
– 1 морковь; заправка и специи:
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– 2 столовые ложки ароматного растительного масла.
Приготовление:
- С кочана снимите наружные грубые и поврежденные листья, вырежьте плотный кочан.
- Нашинкуйте капусту тонкими длинными полосками с помощью специального ножа или шинковки и переложите в просторную миску.
- Добавьте в капусту соль и слегка потрите овощную соломку чистыми руками в течение 30 – 40 секунд, чтобы она только пустила первый сок.
- Не прижимайте слишком сильно, иначе капуста размякнет и потеряет упругость.
- Накройте миску полотенцем и оставьте на кухонном столе ровно на 15 минут.
- Морковь очистите от кожуры, натрите на терке с большими отверстиями или порежьте тонкой соломкой и добавьте в миску к подсоленной капусте.
- Добавьте сахар и влейте столовый уксус. Тщательно перемешайте овощи двумя вилками или лопаткой, чтобы заправка равномерно распределилась по всему объему.
- Накройте миску пищевой пленкой или крышкой и отправьте в холодильник как минимум на 1,5 – 2 часа.
- За это время кислота и сахар сбалансируют вкус, а капуста хорошо замаринуется и станет удивительно сочной. Перед самой подачей влейте растительное масло и еще раз все аккуратно перемешайте.
- Попробуйте салат и, при необходимости, сбалансируйте вкус несколькими кристаллами соли. Подавайте закуску хорошо охлажденной.