Классика, которая не теряет популярности: готовим салат из крабовых палочек

Салат из крабовых палочек – это классика, которая не теряет популярности уже много лет. Простота приготовления и доступность ингредиентов способствуют тому, что он часто присутствует как на праздничных столах, так и на будничных обедах.

Крабовые палочки – это универсальный ингредиент, который хорошо сочетается с различными овощами, яйцами, сырами и соусами. Такая универсальность открывает двери для многочисленных вариаций и экспериментов, но сегодня 24 Канал делится классическим рецептом крабового салата.

Читайте также Освежает и хрустит: этот салат идеален для барбекю

Салат из крабовых палочек – классический рецепт

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 2 огурца;

– 1/2 баночки кукурузы;

– 4 яйца;

– майонез – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Огурец, яйца и крабовые палочки нарежьте кубиком. Соедините в миске.

Добавьте кукурузу, майонез, соль и перец.

Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Готово!

Вкусный рецепт: салат с тунцом и яйцом.