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28 апреля, 17:58
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Классика, которая не теряет популярности: готовим салат из крабовых палочек

Марта Касиянчук

Салат из крабовых палочек – это классика, которая не теряет популярности уже много лет. Простота приготовления и доступность ингредиентов способствуют тому, что он часто присутствует как на праздничных столах, так и на будничных обедах.

Крабовые палочки – это универсальный ингредиент, который хорошо сочетается с различными овощами, яйцами, сырами и соусами. Такая универсальность открывает двери для многочисленных вариаций и экспериментов, но сегодня 24 Канал делится классическим рецептом крабового салата.

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Салат из крабовых палочек – классический рецепт

  • Время: 25 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 2 огурца;
– 1/2 баночки кукурузы;
– 4 яйца;
– майонез – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурец, яйца и крабовые палочки нарежьте кубиком. Соедините в миске.
     
  2. Добавьте кукурузу, майонез, соль и перец.
     
  3. Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Готово!

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