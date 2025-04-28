Классика, которая не теряет популярности: готовим салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек – это классика, которая не теряет популярности уже много лет. Простота приготовления и доступность ингредиентов способствуют тому, что он часто присутствует как на праздничных столах, так и на будничных обедах.
Крабовые палочки – это универсальный ингредиент, который хорошо сочетается с различными овощами, яйцами, сырами и соусами. Такая универсальность открывает двери для многочисленных вариаций и экспериментов, но сегодня 24 Канал делится классическим рецептом крабового салата.
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Салат из крабовых палочек – классический рецепт
- Время: 25 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 2 огурца;
– 1/2 баночки кукурузы;
– 4 яйца;
– майонез – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Огурец, яйца и крабовые палочки нарежьте кубиком. Соедините в миске.
- Добавьте кукурузу, майонез, соль и перец.
- Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.
Готово!
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