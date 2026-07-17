17 июля, 13:33
"Львовский" салат уже назвали летним "Оливье": рецепт, который захочется повторять каждый день
Летом хочется не только вкуса, но и легкости. В этом случае на помощь придет аппетитный салат, который легко заменит ужин.
Сохраните рецепт простого в приготовлении, но необыкновенно вкусного салата "Львовский". Сочность этого блюда обеспечивается свежим огурцом, питательность – отварными яйцами, а нежный и слегка сладковатый привкус придает зеленый горошек.
Как приготовить "Львовский" салат?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 свежих огурца;
– 4 яйца;
– 1 банка консервированного горошка;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу. м
Приготовление:
- Заранее отварите яйца вкрутую.
- Тщательно промойте и просушите свежие огурцы, а затем нарежьте их мелкими кубиками. Если кожица слишком плотная или горькая, обязательно срежьте ее.
- Очищенные яйца порежьте кусочками примерно такого же размера, как и овощи.
- Полностью слейте жидкость из консервированного зеленого горошка.
- Пересыпьте его в салатник, добавьте подготовленные огурцы и яйца.
- Заправьте блюдо майонезом, добавьте соль и перец по вкусу, после чего аккуратно все перемешайте.
- Подавайте салат сразу после приготовления, пока огурцы остаются сочными и хрустящими.