"Львовский" салат уже назвали летним "Оливье": рецепт, который захочется повторять каждый день

Летом хочется не только вкуса, но и легкости. В этом случае на помощь придет аппетитный салат, который легко заменит ужин.

Сохраните рецепт простого в приготовлении, но необыкновенно вкусного салата "Львовский". Сочность этого блюда обеспечивается свежим огурцом, питательность – отварными яйцами, а нежный и слегка сладковатый привкус придает зеленый горошек. Как приготовить "Львовский" салат? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 свежих огурца;

– 4 яйца;

– 1 банка консервированного горошка;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу. м Приготовление: Заранее отварите яйца вкрутую. Тщательно промойте и просушите свежие огурцы, а затем нарежьте их мелкими кубиками. Если кожица слишком плотная или горькая, обязательно срежьте ее. Очищенные яйца порежьте кусочками примерно такого же размера, как и овощи. Полностью слейте жидкость из консервированного зеленого горошка. Пересыпьте его в салатник, добавьте подготовленные огурцы и яйца. Заправьте блюдо майонезом, добавьте соль и перец по вкусу, после чего аккуратно все перемешайте. Подавайте салат сразу после приготовления, пока огурцы остаются сочными и хрустящими.