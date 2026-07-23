Салат из огурцов "Зимний король": хрустящая заготовка на зиму

Салат из огурцов "Зимний король" – это хрустящая заготовка без стерилизации, в которой важны кратковременное прогревание и правильный маринад.

В этом рецепте огурцы не размягчаются именно благодаря правильной подготовке и недолгому варке. Это именно тот результат, который нравится всем.

Как приготовить салат из огурцов на зиму?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 500 граммов лука;

– большой пучок свежего укропа;

– 200 миллилитров уксуса 9%;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов соли;

– 15 – 20 горошин черного перца;

– 3 – 4 лавровых листа.

Приготовление:

Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа, после чего нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами, а укроп измельчите. Смешайте овощи с солью и оставьте на 1 – 2 часа, чтобы они пустили сок. Переложите все в кастрюлю, добавьте сахар, масло, уксус, перец и лавровый лист. Доведите до кипения и варите 4 – 5 минут после изменения цвета огурцов. Разложите салат вместе с маринадом по подготовленным банкам, при желании простерилизуйте, после чего герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном, оставьте до полного остывания и храните в прохладном темном месте.

Почему какова история этого рецепта?

Огурец – одно из древнейших культурных растений. Его выращивали в Южной Азии еще в древности, а впоследствии он распространился по всему миру.

Салаты типа "Зимнего короля" опираются на очень старую традицию консервирования овощей в соленой или уксусной среде. Именно такая технология помогала сохранять урожай задолго до появления холодильников.

Поэтому в этом салате важен не только вкус, но и древняя логика сохранения овощей. Зимой такая заготовка особенно хорошо сочетается с картофелем или мясными блюдами.

Интересно! Огурец хорошо сохраняет текстуру после короткого прогрева в маринаде, а уксус, соль и специи здесь выполняют то же самое, что и в старинных способах консервирования.