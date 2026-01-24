Про "Шубу" уже точно забудете: салат из сельди на каждый день
- Салат из сельди готовится за 10 минут и содержит сельдь, красный лук, вареные яйца, консервированный горошек, сметану, майонез, французскую горчицу, соль и перец.
- Этот салат является быстрой и легкой альтернативой к "Шубе" и может быть подан как к праздничному столу, так и в будни.
Иногда достаточно самых простых ингредиентов, чтобы устроить себе праздник. Этот салат – яркое тому подтверждение.
Салат из сельди – это не только одна из опций к праздничному столу. Им можно полакомиться в любой момент, тем более, что готовить его можно значительно быстрее и легче, чем "Шубу", рассказывает портал "Господинька".
Как сделать быстрый салат из сельди?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 280 граммов соленой сельди;
– 1 красный лук;
– 4 вареных яйца;
– 200 граммов консервированного горошка;
заправка:
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Шедевр можно сделать из самых простых ингредиентов / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Сельдь, яйца и лук нарезаем мелким кубиком.
- Добавляем горошек и хорошо перемешиваем.
- Соединяем все ингредиенты для заправки, добавляем в салат и еще раз хорошо перемешиваем.
Как выбрать филе сельди?
Прежде всего – форма и цвет. Кусочки должны быть цельными, с ровными краями, четкого серебристого оттенка, информирует Pysznosci.
Также стоит обратить внимание на рассол. Он должен быть прозрачным без мути – это один из главных признаков свежести.
