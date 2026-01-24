Про "Шубу" уже точно забудете: салат из сельди на каждый день

Иногда достаточно самых простых ингредиентов, чтобы устроить себе праздник. Этот салат – яркое тому подтверждение.

Салат из сельди – это не только одна из опций к праздничному столу. Им можно полакомиться в любой момент, тем более, что готовить его можно значительно быстрее и легче, чем "Шубу", рассказывает портал "Господинька".

Как сделать быстрый салат из сельди?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 280 граммов соленой сельди;

– 1 красный лук;

– 4 вареных яйца;

– 200 граммов консервированного горошка;

заправка:

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– соль и перец по вкусу.



Шедевр можно сделать из самых простых ингредиентов / Фото "Господинька"

Приготовление:

Сельдь, яйца и лук нарезаем мелким кубиком. Добавляем горошек и хорошо перемешиваем. Соединяем все ингредиенты для заправки, добавляем в салат и еще раз хорошо перемешиваем.

Как выбрать филе сельди?

Прежде всего – форма и цвет. Кусочки должны быть цельными, с ровными краями, четкого серебристого оттенка, информирует Pysznosci.

Также стоит обратить внимание на рассол. Он должен быть прозрачным без мути – это один из главных признаков свежести.

