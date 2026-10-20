Забудьте о майонезе и чесноке: 1 банка с полки, которая превращает вареную свеклу в ресторанный хит

Большинство свекольных салатов годами крутятся вокруг одного шаблона: тяжелый майонез, плавленый сырок и большое количество чеснока. Однако вареный или запеченный корнеплод способен заиграть совершенно свежими сочными красками, если отказаться от жирных заправок и добавить правильную хрустящую текстуру.

Сочетание сладковатой свеклы, нежных листьев пекинской капусты и обычной консервированной кукурузы разрушает стереотипы о зимних овощах, а пикантная заправка с горчицей и лимонным соком объединяет все оттенки вкуса в гармоничную легкую композицию.

Как приготовить вкусный салат из свеклы?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареные или запеченные свеклы;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 120 граммов пекинской капусты;

– 3 – 4 веточки петрушки или укропа;

заправка:

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– пол чайной ложки нежной горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: