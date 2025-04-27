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27 апреля, 00:34
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Неожиданный любимец хозяек: салат из свеклы на каждый день – состав может удивить

Лилия Имбировская-Сиваковская

Свекла – замечательная основа для большого количества салатов. А если правильно подобрать ингредиенты, то он станет и замечательным ужином.

Этот рецепт полюбили все хозяйки. Он легкий в исполнении, а мясо добавляет ему сытности. 24 Канал предлагает воспроизвести его по случаю по рецепту Ukr.Media.

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Рецепт сытного салата из свеклы

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов вареной свеклы;
– 100 граммов соленых огурцов;
– 150 граммов фасоли из банки;
– 150 граммов вареной курицы;
– укроп, зеленый лук;
– соль и перец по вкусу;
– майонез или йогурт с горчицей для заправки.

Приготовление:

  1. Свекла, филе и огурцы нарежьте кубиками.
  2. Слейте с фасоли жидкость.
  3. Измельчите укроп и зеленый лук.
  4. Соединяем все ингредиенты, заправляем, солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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