Неожиданный любимец хозяек: салат из свеклы на каждый день – состав может удивить

Свекла – замечательная основа для большого количества салатов. А если правильно подобрать ингредиенты, то он станет и замечательным ужином.

Этот рецепт полюбили все хозяйки. Он легкий в исполнении, а мясо добавляет ему сытности. 24 Канал предлагает воспроизвести его по случаю по рецепту Ukr.Media.

Интересно Торт со вкусом мороженого: наслаждение без выпечки из самых простых ингредиентов

Рецепт сытного салата из свеклы

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов вареной свеклы;

– 100 граммов соленых огурцов;

– 150 граммов фасоли из банки;

– 150 граммов вареной курицы;

– укроп, зеленый лук;

– соль и перец по вкусу;

– майонез или йогурт с горчицей для заправки.

Приготовление:

Свекла, филе и огурцы нарежьте кубиками. Слейте с фасоли жидкость. Измельчите укроп и зеленый лук. Соединяем все ингредиенты, заправляем, солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

Приготовленная печень будет нежной как никогда: секретный лайфхак, который скрывают кулинары.