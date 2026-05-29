29 мая, 20:41
Обновлено - 20:46, 29 мая
Проще "Оливье", но в разы вкуснее: наслаждаемся салатом "Маричка"
Вкусный и питательный салат – это всегда отличная идея для вашего стола. Смешиваем любимые ингредиенты – и блюдо уже на столе!
Есть сочетание ингредиентов, перед которыми просто невозможно устоять. Этот салат – именно из перечня таких блюд, поэтому вы захотите возвращаться к нему снова и снова, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Этот быстрый омлет нежнее шелка: готовим в микроволновке
Как приготовить салат "Маричка"?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов копченой колбасы;
– 3 соленых огурца;
– 3 вареных яйца;
– банка кукурузы;
– сухарики (со вкусом бекона или сметаны);
– соль и перец по вкусу;
– майонез.
Этот салат вам понравится / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Копченую колбасу, соленые огурцы и сваренные вкрутую яйца нарежьте одинаковыми небольшими кубиками или тонкой соломкой.
- С консервированной кукурузы заранее слейте всю лишнюю жидкость.
- В глубокой салатнице соедините нарезанную колбасу, огурцы, яйца и сладкую кукурузу.
- Добавьте соль, черный молотый перец по вкусу и заправьте салат майонезом, тщательно перемешивая все компоненты до однородности.
- Непосредственно перед самой подачей на стол всыпьте в миску хрустящие сухарики со вкусом бекона или сметаны и еще раз легко перемешайте. Если добавить сухарики заранее, они размокнут и потеряют свою приятную текстуру.