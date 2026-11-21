Пока до зимних праздников осталось еще немного времени, самое время открыть сезон подготовки к праздничному застолью и сохранить первый новогодний рецепт, способный потеснить даже неизменный на протяжении десятилетий "Оливье".

Этот салат не требует длительной нарезки десятка вареных овощей мелкими кубиками, не отягощает желудок и отличается настолько гармоничным балансом вкусов, что гости просят рецепт уже после первой ложки. Нежное куриное филе, сладковатый консервированный ананас, сливочный твердый сыр и легкая ореховая нотка создают ресторанную текстуру и праздничный вид, перед которым невозможно устоять.

Как приготовить праздничный слоеный салат с курицей?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов копченого или запеченного куриного филе;

– 200 граммов консервированных ананасов кольцами или кусочками;

– 150 граммов твердого сыра;

– 4 куриных яйца;

– 60 граммов очищенных грецких орехов;

для заправки и подачи:

– 120 граммов майонеза;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 щепотка каменной соли;

– 3 веточки свежего укропа или петрушки для украшения.

Приготовление:

Куриные яйца сварите вкрутую в течение 9 минут, охладите в ледяной воде и очистите от скорлупы. Консервированные ананасы откиньте на сито или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний сироп, и нарежьте небольшими аккуратными кубиками. Копченое или запеченное куриное филе нарежьте такими же кубиками, твердый сыр и вареные яйца натрите на средней терке в разные миски, а грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 3 минуты и порубите ножом на крупную крошку. Для соуса смешайте майонез с зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и щепоткой соли. Установите на плоскую праздничную тарелку кулинарное кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров и уложите салат слоями: сначала выложите куриное филе и смажьте тонким слоем соуса, затем распределите кусочки ананаса. Следующим слоем выложите тертые яйца и немного соуса, сверху посыпьте твердым сыром, еще раз слегка смажьте заправкой и завершите салат щедрым слоем измельченных грецких орехов. Дайте салату настояться в холодильнике 30 – 40 минут, осторожно снимите кулинарное кольцо, украсьте верхушку веточками свежей зелени и подавайте к столу.

Как сделать заправку более легкой и сохранить безупречную форму слоев

Если вы хотите снизить калорийность новогодней закуски, вместо чистого майонеза смешайте в пропорции 1 к 1 густой греческий йогурт без добавок и классический майонез, добавив 1/2 чайной ложки дижонской горчицы для пикантности. Кроме того, обязательно хорошо просушите кусочки ананаса салфеткой перед выкладыванием в кольцо – без лишнего сока слои не разтекутся, а салат сохранит четкую форму даже на следующий день.