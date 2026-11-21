Какой салат приготовить на праздники / "Давайте готовиться"
Пока до зимних праздников осталось еще немного времени, самое время открыть сезон подготовки к праздничному застолью и сохранить первый новогодний рецепт, способный потеснить даже неизменный на протяжении десятилетий "Оливье".
Этот салат не требует длительной нарезки десятка вареных овощей мелкими кубиками, не отягощает желудок и отличается настолько гармоничным балансом вкусов, что гости просят рецепт уже после первой ложки. Нежное куриное филе, сладковатый консервированный ананас, сливочный твердый сыр и легкая ореховая нотка создают ресторанную текстуру и праздничный вид, перед которым невозможно устоять.
Как приготовить праздничный слоеный салат с курицей?
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов копченого или запеченного куриного филе;
– 200 граммов консервированных ананасов кольцами или кусочками;
– 150 граммов твердого сыра;
– 4 куриных яйца;
– 60 граммов очищенных грецких орехов;
для заправки и подачи:
– 120 граммов майонеза;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 щепотка каменной соли;
– 3 веточки свежего укропа или петрушки для украшения.
Приготовление:
- Куриные яйца сварите вкрутую в течение 9 минут, охладите в ледяной воде и очистите от скорлупы.
- Консервированные ананасы откиньте на сито или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний сироп, и нарежьте небольшими аккуратными кубиками.
- Копченое или запеченное куриное филе нарежьте такими же кубиками, твердый сыр и вареные яйца натрите на средней терке в разные миски, а грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 3 минуты и порубите ножом на крупную крошку.
- Для соуса смешайте майонез с зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и щепоткой соли.
- Установите на плоскую праздничную тарелку кулинарное кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров и уложите салат слоями: сначала выложите куриное филе и смажьте тонким слоем соуса, затем распределите кусочки ананаса.
- Следующим слоем выложите тертые яйца и немного соуса, сверху посыпьте твердым сыром, еще раз слегка смажьте заправкой и завершите салат щедрым слоем измельченных грецких орехов.
- Дайте салату настояться в холодильнике 30 – 40 минут, осторожно снимите кулинарное кольцо, украсьте верхушку веточками свежей зелени и подавайте к столу.
Как сделать заправку более легкой и сохранить безупречную форму слоев
Если вы хотите снизить калорийность новогодней закуски, вместо чистого майонеза смешайте в пропорции 1 к 1 густой греческий йогурт без добавок и классический майонез, добавив 1/2 чайной ложки дижонской горчицы для пикантности. Кроме того, обязательно хорошо просушите кусочки ананаса салфеткой перед выкладыванием в кольцо – без лишнего сока слои не разтекутся, а салат сохранит четкую форму даже на следующий день.
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