Цей салат не потребує тривалого нарізання десятка варених овочів дрібними кубиками, не обтяжує шлунок і має настільки гармонійний баланс смаків, що гості просять рецепт уже після першої ложки. Ніжне куряче філе, солодкуватий консервований ананас, вершковий твердий сир і легка горіхова нотка створюють ресторанну текстуру та святковий вигляд, перед яким неможливо встояти.

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Як приготувати святковий листковий салат з куркою?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів копченого або запеченого курячого філе;

– 200 грамів консервованих ананасів кільцями або шматочками;

– 150 грамів твердого сиру;

– 4 курячі яйця;

– 60 грамів очищених волоських горіхів;

для заправки та подачі:

– 120 грамів майонезу;

– 1 зубчик часнику;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 3 гілочки свіжого кропу або петрушки для прикрашання.

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Приготування:

Курячі яйця зваріть круто протягом 9 хвилин, охолодіть у крижаній воді та очистьте від шкаралупи. Консервовані ананаси відкиньте на сито або промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайвий сироп, і наріжте невеликими акуратними кубиками. Копчене або запечене куряче філе наріжте такими самими кубиками, твердий сир і варені яйця натріть на середній тертці в різні миски, а волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді 3 хвилини й порубайте ножем у крупну крихту. Для соусу з'єднайте майонез із пропущеним через прес зубчиком часнику та дрібкою солі. Встановіть на пласку святкову тарілку кулінарне кільце діаметром 18 – 20 сантиметрів і зберіть салат шарами: спершу викладіть куряче філе й змастіть тонкою сіточкою соусу, далі розподіліть шматочки ананаса. Наступним шаром викладіть терті яйця та трохи соусу, зверху присипте твердим сиром, ще раз легко змастіть заправкою і завершіть салат щедрим шаром подрібнених волоських горіхів. Дайте салату настоятися в холодильнику 30 – 40 хвилин, обережно зніміть кулінарне кільце, прикрасьте верхівку гілочками свіжої зелені й подавайте до столу.

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Як зробити заправку легшою та зберегти бездоганну форму шарів

Якщо ви хочете зменшити калорійність новорічної закуски, замість чистого майонезу змішайте у пропорції 1 до 1 густий грецький йогурт без добавок та класичний майонез, додавши 1/2 чайної ложки діжонської гірчиці для пікантності. Крім того, обов'язково добре просушуйте шматочки ананаса серветкою перед викладанням у кільце — без зайвого соку шари не попливуть, а салат триматиме чітку форму навіть наступного дня.