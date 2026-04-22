Салат "Коул Слоу" разрывает из капусты все тренды: как его приготовить
Какой бы ни была ваша трапеза – аппетитный салат точно не помешает. Для шедевра вам нужно лишь немного капусты и несколько простых ингредиентов.
"Коул Слоу" – это легендарный гарнир с интересным прошлым, чье имя происходит от голландского "koolsla", что буквально означает "капустный салат". Еще в XVIII веке в Нидерландах готовили измельченную капусту, заправленную уксусом. Позже этот рецепт стал чрезвычайно популярным в Америке, превратившись в обязательное дополнение к барбекю и блюдам на гриле, рассказывает портал Shuba.
Как приготовить салат "Коул Слоу"?
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
основа:
– по 250 граммов белокочанной и красной капусты;
– 75 граммов моркови;
– веточка укропа;
заправка:
– 30 граммов майонеза;
– 30 граммов 15% сметаны;
– 30 миллилитров яблочного уксуса;
– 15 граммов горчицы;
– 20 граммов сахара;
– 10 граммов соли;
– щепотка перца.
Салат с историей / Фото "Простые рецепты"
Приготовление:
- Нарежьте оба вида капусты тонкой соломкой и переложите в глубокую емкость.
- Измельченные овощи прижмите руками, чтобы они стали мягче и пустили сок.
- Натрите очищенную морковь на крупной терке, мелко нарежьте свежий укроп и добавьте эти ингредиенты к капусте.
- Для соуса смешайте в отдельной пиале майонез, сметану, горчицу и яблочный уксус, приправив смесь солью, сахаром и перцем по вкусу.
- Соедините овощи с готовой заправкой и тщательно перемешайте.
- Перед подачей оставьте салат в холодильнике на час.
Как выбрать капусту на салат?
Для сочного салата лучше всего подходит капуста с тонкими и нежными листьями. Выбирайте кочаны, которые кажутся тяжелыми для своего размера, но при этом имеют светло-зеленый цвет – это признак того, что внутри много влаги, подсказывает Kuchnia.
Избегайте слишком плотных, "каменных" головок с толстыми грубыми прожилками, поскольку они обычно предназначены для длительного хранения или квашения и будут слишком жесткими в сыром виде.
Также обратите внимание на внешнее состояние кочана. Листья должны быть упругими, без темных пятен, сухих краев или признаков увядания.
