Салат "Коул Слоу" разрывает из капусты все тренды: как его приготовить

Какой бы ни была ваша трапеза – аппетитный салат точно не помешает. Для шедевра вам нужно лишь немного капусты и несколько простых ингредиентов.

"Коул Слоу" – это легендарный гарнир с интересным прошлым, чье имя происходит от голландского "koolsla", что буквально означает "капустный салат". Еще в XVIII веке в Нидерландах готовили измельченную капусту, заправленную уксусом. Позже этот рецепт стал чрезвычайно популярным в Америке, превратившись в обязательное дополнение к барбекю и блюдам на гриле, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить салат "Коул Слоу"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

основа:

– по 250 граммов белокочанной и красной капусты;

– 75 граммов моркови;

– веточка укропа;

заправка:

– 30 граммов майонеза;

– 30 граммов 15% сметаны;

– 30 миллилитров яблочного уксуса;

– 15 граммов горчицы;

– 20 граммов сахара;

– 10 граммов соли;

– щепотка перца.

Салат с историей / Фото "Простые рецепты"

Приготовление:

Нарежьте оба вида капусты тонкой соломкой и переложите в глубокую емкость. Измельченные овощи прижмите руками, чтобы они стали мягче и пустили сок. Натрите очищенную морковь на крупной терке, мелко нарежьте свежий укроп и добавьте эти ингредиенты к капусте. Для соуса смешайте в отдельной пиале майонез, сметану, горчицу и яблочный уксус, приправив смесь солью, сахаром и перцем по вкусу. Соедините овощи с готовой заправкой и тщательно перемешайте. Перед подачей оставьте салат в холодильнике на час.

Как выбрать капусту на салат?

Для сочного салата лучше всего подходит капуста с тонкими и нежными листьями. Выбирайте кочаны, которые кажутся тяжелыми для своего размера, но при этом имеют светло-зеленый цвет – это признак того, что внутри много влаги, подсказывает Kuchnia.

Избегайте слишком плотных, "каменных" головок с толстыми грубыми прожилками, поскольку они обычно предназначены для длительного хранения или квашения и будут слишком жесткими в сыром виде.

Также обратите внимание на внешнее состояние кочана. Листья должны быть упругими, без темных пятен, сухих краев или признаков увядания.

