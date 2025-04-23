Этот салат бьет все возможные рекорды: идеальный способ сочетания любимых ингредиентов

Этот салат точно будет в списке ваших любимчиков. Любимые ингредиенты, выложенные правильными слоями это то, перед чем просто невозможно устоять.

У этого салата только один весомый недостаток – его сразу съедают, какую бы порцию вы ни приготовили. 24 Канал предлагает испытать этого любимца публики по рецепту портала "Господинька".

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Рецепт салата "Смакота"

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов вареного куриного филе или мяса бедра;

– 250 граммов сладкого перца;

– 4 вареных яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 помидора;

– 150 граммов майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Курицу нарезаем полосками и выкладываем первым слоем. Поливаем сеточкой майонеза, в который предварительно выжать чеснок. Перец нарезаем полосками и выкладываем вторым слоем, снова поливаем майонезом. Затираем салат яйцами и сыром, перемазывая каждый слой майонезом. В конце украшаем мелко натертым сыром.

Приятного аппетита!

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